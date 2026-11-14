9 yaşındaki piyano virtüözü Uras Efe'den uluslararası başarı Bu okulun her öğrencisi uluslararası başarı elde ediyor

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Uras Efe Değerli, katıldığı uluslararası piyano yarışmalarında elde ettiği birinciliklerle dikkat çekti. Küçük yetenek, dünyaca ünlü Carnegie Hall'da sahne almak için davet edildi. Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Uras Efe Değerli, piyano alanında elde ettiği uluslararası başarılarla adından söz ettiriyor. Küçük yaşına rağmen müziğe olan ilgisi ve azmiyle dikkat çeken Uras Efe, piyano eğitimi almak için her hafta Orhangazi'den Bursa'ya gidip geliyor. Bu yıl Adana, İzmir ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen yarışmalarda kendi yaş kategorisinde birincilik elde eden küçük yetenek, dünyaca ünlü Carnegie Hall'da sahne almak için davet edildi. Ayrıca, müzik okulunda eğitim alan her öğrencinin uluslararası başarısı olması da dikkat çekiyor.

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Birincilikleri peş peşe sıraladı

Uras Efe Değerli, bu yıl katıldığı uluslararası piyano yarışmalarında önemli dereceler elde etti. Ocak ayından itibaren başarılarına yenilerini ekleyen küçük piyanist, Adana'da düzenlenen uluslararası yarışmada kendi yaş kategorisinde tek birincilik ödülünün sahibi oldu. İzmir'de, dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay adına düzenlenen yarışmada da kategorisinde birincilik elde eden Uras Efe, başarısını Azerbaycan'da da sürdürdü. İki gün önce Bakü'den dönen 9 yaşındaki piyanist, burada katıldığı iki ayrı uluslararası piyano yarışmasında da kendi yaş kategorisinde rakipleriyle birinciliği paylaşmadan zirvede yer aldı.

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Carnegie Hall'dan davet aldı

Uluslararası yarışmalarda elde ettiği başarılarla dikkatleri üzerine çeken Uras Efe Değerli'ye, ABD'nin New York kentinde bulunan dünyaca ünlü Carnegie Hall'da sahne alması için davet gönderildi. Henüz 9 yaşında olmasına rağmen önemli bir sahne fırsatı yakalayan küçük piyanist, bu daveti değerlendirerek Carnegie Hall'da performans sergilemeyi hedefliyor. Orhangazi'de yaşayan ve piyano eğitimi için her hafta Bursa'ya giderek çalışmalarını sürdüren Uras Efe'nin hikayesi, azmin ve disiplinli çalışmanın başarıya nasıl dönüştüğünü ortaya koyuyor. Küçük yaşta uluslararası platformlarda elde ettiği derecelerle dikkat çeken Uras Efe'nin, önümüzdeki süreçte yeni başarılara imza atması bekleniyor.

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Bu okulda her öğrencinin uluslararası başarısı var

Öğrencilerinin elde ettiği başarılarından büyük gurur duyan Elena Çekiç, Bursa'nın genç sanatçılar yetiştirme konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Öğrenciler İtalya ve İspanya gibi ülkelerde sahne alarak Bursa'nın adını duyuruyorlar, Elena Çekiç genç müzisyenlerin uluslararası başarılarının artarak devam etmesini hedeflediklerini belirtti.

11 yıldır Bursa'da genç piyanist yetiştiriyor

10 yıldan beri piyano öğretmenliği yapan Elena Çekiç, 11 yıldır Bursa'nın genç piyanistlerini yetiştiriyor. Bugüne kadar çok parlak çok genç müzisyen yetiştiren Elena Çekiç, şimdi de İtalya'ya ve İspanya'ya kendi yetiştirdiği müzisyenleri gururla gönderiyor. Birçok yarışmaya katılan genç piyanist Selen Zehra Çekiç, Makedonya ve Almanya'da katıldığı yarışmalarda birincilik elde etmesinin yanı sıra, Kıbrıs başta olmak üzere farklı festivallerde de sahne aldı. Birkaç hafta sonra Moskova'ya gideceğini ve Moskova Konservatuvarı'nda çalma hayalini gerçekleştirecek.

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5 kıtada konser verdi, genç piyanistler yetiştiriyor

Avusturya Joseph Haydn Konservatuvarı'nda lisans son sınıf öğrencisi olan 20 yaşındaki Mert Hakan Şeker 13 yıldır piyano çalmasıyla dikkat çekiyor. Kariyerini şu anda Avusturya'da sürdüren Mert Hakan, 17 birincilğin yanı sıra birçokta konser verdi ve vermeye devam ediyor. 5 Kıtada şu anda konser veren Mert Hakan, Avusturya'dan Amerikaya'ya birçok konser verdiğini söyledi.

Genç müzisyenlerin sahne yolculuğuna ev sahipliği yapıyor

Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi ise genç piyanistlerin Bursa'da aldıkları eğitime destek vererek, sahne yolculuklarıyla Türkiye'yi uluslararası platformlarda temsil etme hikayelerinin sembolik bir başlangıç noktası konumunda bulunuyor. Aynı zamanda Nilüfer Belediyesi ve müze proje yönetmeni Mehmet Ali Sanlıkol'un onayıyla çok sayıda genç müzisyene ev sahipliği yapan mekan, yetenekli sanatçı olma yolunda ilerleyen gençlere de sahne imkanı sağlayarak kariyerlerinde önemli bir nokta haline geldi.