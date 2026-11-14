Bursa'da taksinin park halindeki araca çarpması kamerada
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde taksinin park halindeki SUV tipi araca çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Giriş: 14.11.2026 - 05:34 Güncelleme:
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde taksinin park halindeki SUV tipi araca çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Vatan Mahallesi Vatan Caddesi'nde Seyfi T. idaresindeki 16 T 0984 plakalı taksi, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle park halindeki 16 FAF 94 plakalı SUV tipi araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takside hasar oluşurken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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