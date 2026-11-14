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        Bursa'da taksinin park halindeki araca çarpması kamerada

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde taksinin park halindeki SUV tipi araca çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 05:34 Güncelleme:
        Bursa'da taksinin park halindeki araca çarpması kamerada

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde taksinin park halindeki SUV tipi araca çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Vatan Mahallesi Vatan Caddesi'nde Seyfi T. idaresindeki 16 T 0984 plakalı taksi, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle park halindeki 16 FAF 94 plakalı SUV tipi araca çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle takside hasar oluşurken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

        Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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