Bursa'da ambulansa fermuar sistemiyle yol açıldı

Sürücülerin duyarlı davranışıyla ambulansın geçişi sorunsuz şekilde sağlanırken, fermuar sisteminin acil durum araçlarının zamanında olay yerine ulaşmasındaki önemi bir kez daha ortaya çıktı.

Merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde trafik yoğunluğunun yaşandığı güzergâhta sirenleri açık şekilde ilerleyen ambulansa yol vermek isteyen sürücüler, araçlarını sağa ve sola yanaştırarak orta şeritte geçiş koridoru oluşturdu. Fermuar sistemi sayesinde ambulans, trafikte beklemeden yoluna devam etti.

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