Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Alkollüyken direksiyona geçmedi, aracını çekici ile evine götürdü

        Alkollüyken direksiyona geçmedi, aracını çekici ile evine götürdü

        Bursa'da, bir vatandaş alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçmek yerine çekici çağırdı. Otomobilini çekiciye yükleterek evine kadar götüren vatandaş, çektiği videoyla sürücülere de duyarlılık çağrısında bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 10:11 Güncelleme:
        Alkollüyken direksiyona geçmedi, aracını çekici ile evine götürdü

        Bursa'da, bir vatandaş alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçmek yerine çekici çağırdı. Otomobilini çekiciye yükleterek evine kadar götüren vatandaş, çektiği videoyla sürücülere de duyarlılık çağrısında bulundu.

        Bursa'da alkollü olarak direksiyon başına geçmek yerine çekici çağıran vatandaş, otomobilini de bulunduğu yerde bırakmayarak çekici yardımıyla evine götürdü. Yaşananları cep telefonuyla kayda alan vatandaş, paylaştığı videoda alkollü araç kullanmanın tehlikelerine dikkat çekti. Herkesin sağlıklı ve güvenli bir şekilde evine ulaşmasının önemini vurgulayan vatandaş, alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçmek yerine alternatif ulaşım yollarının tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        İddia: Trump-Xi görüşmesinde Nvidia konusu yer almayacak
        İddia: Trump-Xi görüşmesinde Nvidia konusu yer almayacak
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"
        Son 16 yılın rekoru! Normalden yüzde 95 fazla
        Son 16 yılın rekoru! Normalden yüzde 95 fazla
        'Menekşe' başlıyor
        'Menekşe' başlıyor
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        İçilen her sigara kansere bir adım daha yaklaştırıyor
        İçilen her sigara kansere bir adım daha yaklaştırıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Miras derdine düşen koca tazminat ödeyecek Eşe miras baskısı hem boşanma he...
        Miras derdine düşen koca tazminat ödeyecek Eşe miras baskısı hem boşanma he...
        Bursa'da lodos hayatı olumsuz etkiledi
        Bursa'da lodos hayatı olumsuz etkiledi
        9 yaşındaki piyano virtüözü Uras Efe'den uluslararası başarı Bu okulun her...
        9 yaşındaki piyano virtüözü Uras Efe'den uluslararası başarı Bu okulun her...
        Bursa'da ambulansa fermuar sistemiyle yol açıldı
        Bursa'da ambulansa fermuar sistemiyle yol açıldı
        Bursa'da gece yarısı zincirleme kaza... Kazaya karışan otomobile motosiklet...
        Bursa'da gece yarısı zincirleme kaza... Kazaya karışan otomobile motosiklet...
        Bursa'da 2 otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Bursa'da 2 otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı