Alkollüyken direksiyona geçmedi, aracını çekici ile evine götürdü

Bursa'da, bir vatandaş alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçmek yerine çekici çağırdı. Otomobilini çekiciye yükleterek evine kadar götüren vatandaş, çektiği videoyla sürücülere de duyarlılık çağrısında bulundu.

Bursa'da alkollü olarak direksiyon başına geçmek yerine çekici çağıran vatandaş, otomobilini de bulunduğu yerde bırakmayarak çekici yardımıyla evine götürdü. Yaşananları cep telefonuyla kayda alan vatandaş, paylaştığı videoda alkollü araç kullanmanın tehlikelerine dikkat çekti. Herkesin sağlıklı ve güvenli bir şekilde evine ulaşmasının önemini vurgulayan vatandaş, alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçmek yerine alternatif ulaşım yollarının tercih edilmesi gerektiğini söyledi.