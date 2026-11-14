Bursa'da gece yarısı zincirleme kaza... Kazaya karışan otomobile motosiklet çarptı Alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı

Bursa'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil ile bir motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri yaklaşık 36 metre, diğeri ise 17 metre savrulurken, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus A. idaresindeki 16 BCJ 817 plakalı otomobil, yol üzerinde seyir halindeyken arkasında ilerleyen ve aynı istikamette seyreden Batuhan S. yönetimindeki 16 BTU 40 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller savruldu. Yaşanan kaza sonrası durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

REKLAM

Kazanın ardından motosiklet de çarptı

Kaza sonrası yolda kalan araçların arasından ilerleyen Yunus Emre A. idaresindeki 16 ABE 468 plakalı motosiklet de 16 BCJ 817 plakalı otomobili fark edemeyerek çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yunus A. ile motosiklet sürücüsü Yunus Emre A., ambulanslarla Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Ayrıca, 16 BTU 40 plakalı otomobil sürücüsü Batuhan S.'nin 1.78 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Alkollü sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

REKLAM

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.