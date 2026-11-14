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        Bursa'da 2 otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 05:57 Güncelleme:
        Bursa'da 2 otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Batuhan S. yönetimindeki 16 BTU 40 plakalı otomobil, Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Bulvarı'nda aynı yönde seyreden Yunus A. idaresindeki 16 BCJ 817 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın ardından yolda kalan araçların arasından geçmeye çalışan Yunus Emre A. yönetimindeki 16 ABE 468 plakalı motosiklet de 16 BCJ 817 plakalı otomobile çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yunus A. ile motosiklet sürücüsü Yunus Emre A, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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        Öte yandan, Batuhan S'nin 1,78 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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