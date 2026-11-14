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        İnegöl'de 19 gündür sırra kadem bastı 33 yaşındaki Emrah Gedik 19 gündür aranıyor

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 19 gündür kayıp olan 33 yaşındaki Emrah Gedik'i arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. Günlerdir kendisinden haber alınamayan Gedik'in nerede olduğu henüz belirlenemezken, ailesinin umutlu bekleyişi sürüyor. Amcası Elvan Gedik, yetkililere seslenerek yeğeninin bulunması için destek istedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 11:23 Güncelleme:
        İnegöl'de 19 gündür sırra kadem bastı 33 yaşındaki Emrah Gedik 19 gündür aranıyor

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 19 gündür kayıp olan 33 yaşındaki Emrah Gedik'i arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. Günlerdir kendisinden haber alınamayan Gedik'in nerede olduğu henüz belirlenemezken, ailesinin umutlu bekleyişi sürüyor. Amcası Elvan Gedik, yetkililere seslenerek yeğeninin bulunması için destek istedi.

        Mahmudiye Mahallesi'nde ikamet eden Emrah Gedik, 27 Ekim 2026 tarihinde kayboldu. Son olarak Mesudiye Mahallesi civarında görüldüğü belirtilen Gedik'in kaybolmasının ardından ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

        Kayıp ihbarı üzerine polis ve jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatılırken, arama çalışmalarına AFAD ekipleri de katıldı.

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        Arama çalışmalarının 6'ncı gününde yaklaşık 550 güvenlik kamerası görüntüsü incelendi. Gedik'in son olarak Mesudiye Mahallesi'nde bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı tespit edildi. Ancak görüntülerden sonra hangi yöne gittiği veya ilçe dışına çıkıp çıkmadığı belirlenemedi.

        Ailesinin talebi üzerine İNDAK ekibinden 15 kişilik grup, çevre yolu üzerindeki dere yatağında arama yaptı. Ekipler, dere boyunca Ankara yolu istikametine kadar hem dere içerisinde hem de çevresinde detaylı tarama gerçekleştirdi.

        Termal dronlar ve eğitimli köpeklerle arandı

        Arama çalışmalarında Şibali Mahallesi çevresindeki dere yatakları da mercek altına alındı. Termal dronlar ve özel eğitimli arama köpekleri kullanılarak bölgede tarama gerçekleştirildi. Ancak yapılan çalışmalarda Emrah Gedik'e ait herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

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        Arama çalışmalarının fiziki bölümü 10'uncu günde sona ererken, kayboluşunun üzerinden 19 gün geçmesine rağmen Emrah Gedik'ten hâlâ haber alınamadı.

        Rahatsızlığı var savunmasız bir insan 19 gündür kayıp

        Emrah Gedik'in amcası Elvan Gedik, yeğeninin hayatından endişe duyduklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.

        Yeğeninin sağlık sorunları bulunduğunu ve ilaçlarını kullanmadığı dönemlerde rahatsızlığının arttığını ifade eden Elvan Gedik, "Kayıp genç Emrah Gedik'in amcasıyım. 25 Ekim'den beri Emrah Gedik'i kaybettik. Savunmasız bir insan, rahatsız biraz. Bütün çalışmalar yapıldı. 10 boyunca jandarma, emniyet, AFAD olarak sahada güzel bir çalışma yapıldı. 10 gün çalışıldı. 10 günden sonra çalışmalar sahada çekildi. Emrah Gedik'ten biz haber alamıyoruz. Hayatından endişe ediyoruz. Yetkililerden yeğenim Emrah Gedik için destek bekliyoruz. İlgilenmelerini istiyoruz. Ölü mü, sağ mı, yaşıyor mu, yaşamıyor mu, başına ne iş geldiğini bilmiyoruz. Çok çaresiz kaldık. Elimizden bir şey gelmiyor. Bütün yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

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        Yeğeninin kaybolmadan önce evden çıktığını, alışveriş yaptığını ve ardından başka bir marketten gazoz aldığını anlatan amca Elvan Gedik, son kamera görüntüsüne ilişkin de bilgi verdi.

        Gedik, "Psikolojik rahatsızlığı var. İlaçlarını kullanmadığı için rahatsızlığı biraz daha fazlalaşıyor. İlacını da iki gündür içmemiş bu arada. Evden çıkıyor, bir daha da haber alamıyoruz. Gidiyor, alışveriş yapıyor. Sonra ayrıca başka bir markette bir gazoz içeceği alıyor. Gazoz içeceğiyle beraber yürüyor, gidiyor. Son görüldüğü yer Mesudiye Caddesi. Saat 21.09'da, akşam dokuzu dokuz geçe oradan geçiyor. Ondan sonra ne bir kamera kaydı ne bir iz ne bir belirti bulamıyoruz" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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