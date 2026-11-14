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        Yıldırım'da 'Geleneği Keşfetmek' Söyleşileri sürüyor

        Yıldırım Belediyesi, düşünce dünyasına katkı sağlayan çalışmalarla kentin kültürel birikimini zenginleştiriyor. Yıldırım Belediyesi'nin bu kapsamda başlattığı "Geleneği Keşfetmek" söyleşi dizisi, farklı alanlardan akademisyen ve düşünce insanlarını Bursalılarla buluşturmaya devam ediyor. Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Geleneği Keşfetmek" programının bu haftaki konuğu Prof. Dr. Recep Alpyağıl oldu. Prof. Dr. Mehmet Ulukütük'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşiye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Prof. Dr. Recep Alpyağıl, katılımcılara "Felsefe Dili Geleneğimiz" başlığında değerlendirmelerde bulundu. Alpyağıl; felsefe dilinin tarihi gelişimi ve düşünce geleneğimizdeki yeri üzerine bilgiler aktardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 11:32 Güncelleme:
        Yıldırım'da 'Geleneği Keşfetmek' Söyleşileri sürüyor

        Yıldırım Belediyesi, düşünce dünyasına katkı sağlayan çalışmalarla kentin kültürel birikimini zenginleştiriyor. Yıldırım Belediyesi’nin bu kapsamda başlattığı "Geleneği Keşfetmek" söyleşi dizisi, farklı alanlardan akademisyen ve düşünce insanlarını Bursalılarla buluşturmaya devam ediyor. Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen "Geleneği Keşfetmek" programının bu haftaki konuğu Prof. Dr. Recep Alpyağıl oldu. Prof. Dr. Mehmet Ulukütük’ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşiye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Prof. Dr. Recep Alpyağıl, katılımcılara "Felsefe Dili Geleneğimiz" başlığında değerlendirmelerde bulundu. Alpyağıl; felsefe dilinin tarihi gelişimi ve düşünce geleneğimizdeki yeri üzerine bilgiler aktardı.

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        Kültürel zenginliği artırıyoruz

        Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım’ı sadece fiziki yatırımlarla değil; kültür, sanat ve düşünce alanındaki çalışmalarla da geleceğe taşıdıklarını söyledi. Başkan Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak düşünce mirasımızı farklı kuşaklarla buluşturmak ve bu birikimin günümüzle bağını canlı tutmak amacıyla birbirinden değerli programlar düzenliyoruz. ‘Geleneği Keşfetmek’ söyleşi dizisiyle felsefe, sosyoloji, medeniyet tarihi ve batı düşüncesi alanlarında uzman isimleri hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Bu programımızda köklü düşünce mirasımızı yeniden ele almayı, farklı düşünce geleneklerini bir araya getirerek günümüzün meselelerine ışık tutmayı hedefliyoruz. Düzenlediğimiz programlarla kentin entelektüel birikimini güçlendirmeye ve kültürel zenginliğini artırmaya devam edeceğiz" dedi.

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