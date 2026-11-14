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        Bursa'da lodos çatıyı kopardı, itfaiye dar sokakta zor anlar yaşadı Bursa'da dar sokak gerçeği bir kez daha ortaya çıktı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde lodosun etkisiyle bir binanın çatısından kopan parçalar tehlike oluşturdu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, dar sokaklar ve park halindeki araçlar nedeniyle merdivenli itfaiye aracıyla binaya ulaşamayınca müdahaleyi halat ve seyyar merdiven yardımıyla gerçekleştirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 12:06 Güncelleme:
        Bursa'da lodos çatıyı kopardı, itfaiye dar sokakta zor anlar yaşadı Bursa'da dar sokak gerçeği bir kez daha ortaya çıktı

        Bursa’nın Mudanya ilçesinde lodosun etkisiyle bir binanın çatısından kopan parçalar tehlike oluşturdu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, dar sokaklar ve park halindeki araçlar nedeniyle merdivenli itfaiye aracıyla binaya ulaşamayınca müdahaleyi halat ve seyyar merdiven yardımıyla gerçekleştirdi.

        Olay, Şükrüçavuş Mahallesi Harmanlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Şiddetli lodosun etkisiyle bir binanın çatısında bulunan PVC kaplamaların büyük bölümü yerinden koparak tehlike oluşturdu. Durumu fark eden çevredeki bina sakinleri, muhtemel bir kazanın önüne geçilmesi için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

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        İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Mudanya İtfaiye Amirliği ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak olay yerine ulaşan ekipler, sokağın dar olması ve yol kenarlarına park edilen araçlar nedeniyle merdivenli itfaiye aracını binaya yaklaştıramadı.

        Bunun üzerine itfaiye ekipleri, tüm zorluklara rağmen müdahale için alternatif bir yöntem kullandı. Halat ve seyyar merdiven yardımıyla çatıya ulaşan ekipler, koparak düşme tehlikesi oluşturan çatı parçalarını kontrollü şekilde binanın içerisinden aşağıya indirdi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahale sırasında yaşadığı güçlük, mahalledeki dar sokakların ve gelişigüzel park edilen araçların acil durumlarda oluşturabileceği riskleri bir kez daha gündeme getirdi.

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        Ekiplerin titiz çalışmasıyla tehlike ortadan kaldırılırken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Mahalle sakinleri ise muhtemel bir kazanın önüne geçilmesinden dolayı rahat bir nefes aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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