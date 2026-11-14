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        İnegöl'de kuvvetli rüzgar nedeniyle evin çatısı uçtu

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle iki katlı bir evin çatısı uçtu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 12:12 Güncelleme:
        İnegöl'de kuvvetli rüzgar nedeniyle evin çatısı uçtu

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle iki katlı bir evin çatısı uçtu.

        Cerrah Mahallesi Ali Adnan Menderes Caddesi'nde etkili olan kuvvetli rüzgar​​​​​​​, iki katlı bir evin çatısını yerinden söktü.

        İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu çatı bulunduğu yerden kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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