İnegöl'de kuvvetli rüzgar nedeniyle evin çatısı uçtu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle iki katlı bir evin çatısı uçtu.
Giriş: 14.11.2026 - 12:12 Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle iki katlı bir evin çatısı uçtu.
Cerrah Mahallesi Ali Adnan Menderes Caddesi'nde etkili olan kuvvetli rüzgar, iki katlı bir evin çatısını yerinden söktü.
İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu çatı bulunduğu yerden kaldırıldı.
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