İnegöl'de kuvvetli rüzgar nedeniyle evin çatısı uçtu

Cerrah Mahallesi Ali Adnan Menderes Caddesi'nde etkili olan kuvvetli rüzgar​​​​​​​, iki katlı bir evin çatısını yerinden söktü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle iki katlı bir evin çatısı uçtu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.