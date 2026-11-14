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        Fırtınada iş yerinin tabelası düştü, içecek dolabı devrildi

        BURSA'da dün gece etkili olan fırtına nedeniyle bir tekel bayinin tabelasının düştüğü ve içecek dolabının da devrildiği anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 12:58 Güncelleme:
        Fırtınada iş yerinin tabelası düştü, içecek dolabı devrildi

        BURSA’da dün gece etkili olan fırtına nedeniyle bir tekel bayinin tabelasının düştüğü ve içecek dolabının da devrildiği anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kentte dün etkili olan ve saatteki hızı 74 kilometreye ulaşan lodos fırtınası, yaşamı olumsuz etkiledi. Gün boyu süren fırtına nedeniyle ağaçlar ve kulübüler devrilip çatı parçaları sokaklara savruldu. Özellikle motosiklet sürücüleri yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferleri de iptal edildi. Gece saatlerinde Orhangazi ilçesi Hürriyet Caddesi’nde ise lodos nedeniyle bir tekel bayinin tabelası düştü. İçecek dolabı devrilirken, o anlar iş yerinin güvenli kamerasına yansıdı.

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        Meteoroloji yetkilileri, Bursa genelinde etkili olan lodosun akşam saatlerine kadar etkili olacağını bildirirken, vatandaşlar ve sürücülerin çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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