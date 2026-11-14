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        İnegöl AVM'de ara tatilde geri dönüşüm ve üreticilik buluşuyor

        İnegöl AVM, "Bugün Bir Adım, Yarın Bir Dünya" sıfır atık projesi kapsamında ara tatilde çocuklara yönelik geri dönüşüm temalı atölyeler düzenliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 12:52 Güncelleme:
        İnegöl AVM'de ara tatilde geri dönüşüm ve üreticilik buluşuyor

        İnegöl AVM, "Bugün Bir Adım, Yarın Bir Dünya" sıfır atık projesi kapsamında ara tatilde çocuklara yönelik geri dönüşüm temalı atölyeler düzenliyor.

        Fiba Commercial Properties'in yatırımcısı ve yöneticisi olduğu İnegöl AVM, "Bugün Bir Adım, Yarın Bir Dünya" sıfır atık projesiyle sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını destekleyen etkinliklerine ara tatilde de devam ediyor. Çocukların geri dönüşüm konusunda farkındalık kazanmalarını ve üretmenin keyfini keşfetmelerini amaçlayan etkinlikler, atık malzemelerin yeniden değerlendirilmesine üretici bir alan açıyor.

        Atık malzemeler çocukların hayal gücüyle yeniden şekilleniyor

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        İnegöl AVM'de 1620 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek ‘Atıklar Dönüşüyor, Hayaller Renkleniyor' başlıklı atölye programında çocuklar, farklı geri dönüşüm malzemelerini kullanarak kendi tasarımlarını hazırlayacak. Her gün farklı bir çalışmanın gerçekleştirileceği programda; gazoz kapaklarından çerçeve, konserve kapaklarından kapı süsü, yumurta kutularından çiçek buketi, konserve kutularından kalemlik ve düğmelerle uçan balon tasarımları yapılacak.

        Saat 14.0018.00 arasında gerçekleştirilecek ücretsiz atölyelere 5 yaş ve üzeri çocuklar katılabilecek. Her atölye 15 kişilik beş seans halinde düzenlenecek. Kayıtlar, etkinlik günlerinde saat 13.30'dan itibaren İnegöl AVM Migros Holü'ndeki danışma bankosundan yapılabilecek.

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        Renkli kapaklar aynaya dönüşüyor

        Geri dönüşümün üretici yönünü farklı bir çalışmayla ziyaretçilerle buluşturacak İnegöl AVM, 2122 Kasım tarihlerinde ‘Geri Dönüşüm Ayna Tasarım Atölyesi' düzenleyecek. Çocuklar, renkli su şişesi kapaklarını kullanarak aynanın çevresini kendi tasarımlarıyla süsleyecek. Atölyede ortaya çıkacak ayna, etkinliğin ardından AVM içerisinde sergilenerek ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

        Saat 14.0018.00 arasında gerçekleştirilecek atölyeye 6 yaş ve üzeri çocuklar katılabilecek. Tüm seanslar için kayıtlar, etkinlik günlerinde saat 13.30'dan itibaren danışma bankosundan yapılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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