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        'Mezuna Kalan Bursakart' 16 Kasım'da yeniden başlıyor

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavına yeniden hazırlanan gençlere yönelik indirimli ulaşım desteği sağlayan Mezuna Kalan BursaKart uygulamasını 16 Kasım itibarıyla yeniden başlatıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 13:08 Güncelleme:
        'Mezuna Kalan Bursakart' 16 Kasım'da yeniden başlıyor

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavına yeniden hazırlanan gençlere yönelik indirimli ulaşım desteği sağlayan Mezuna Kalan BursaKart uygulamasını 16 Kasım itibarıyla yeniden başlatıyor.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURULAŞ tarafından hazırlanan uygulama, üniversite hayalini gerçekleştirmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) yeniden hazırlanan gençlere ekonomik destek sağlamayı amaçlıyor. Uygulama, belirlenen şartları taşıyan lise mezunlarına indirimli toplu ulaşım imkânı sunacak.

        Mezuna Kalan BursaKart uygulamasından, ilgili yılın son dönem lise mezunları, aynı yıl YKS’ye girerek herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) aktif kaydı bulunmayan gençler yararlanabilecek.

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        Başvuruda hangi belgeler isteniyor

        Uygulamadan faydalanmak isteyen gençlerin başvuru sırasında T.C. kimlik belgesi, ilgili yılın mezuniyet belgesi, üniversite sınav giriş belgesi, güncel SGK kayıt sorgulama belgesi ve güncel fotoğraf ibraz etmesi gerekiyor. Başvuru işlemleri için ayrıca başvuru bedelinin ödenmesi gerekiyor.

        Kartlar bir yıl süreyle kullanılabilecek

        İndirimli toplu ulaşım avantajı sağlayacak Mezuna Kalan BursaKart, en fazla bir yıl süreyle kullanılabilecek. 16 Kasım’da yeniden başlayacak uygulamayla Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavına hazırlık sürecini sürdüren gençlerin ulaşım giderlerine destek olmayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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