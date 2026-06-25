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        Sultan Çelebi Mehmed, vefatının 605. yılında Bursa'daki kabri başında anıldı

        Osmanlı Devleti'nin 5. padişahı Çelebi Mehmed, vefatının 605. yılında, kabrinin bulunduğu Bursa'daki Yeşil Türbe'de anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 16:07 Güncelleme:
        Sultan Çelebi Mehmed, vefatının 605. yılında Bursa'daki kabri başında anıldı

        Osmanlı Devleti'nin 5. padişahı Çelebi Mehmed, vefatının 605. yılında, kabrinin bulunduğu Bursa'daki Yeşil Türbe'de anıldı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürlüğünce, Bursa Muş Eğitim ve Hizmet Vakfının (BUMEV) destekleriyle düzenlenen anma programında, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

        Sonrasında Yeşil Cami önünde nohut, pilav ve aşure ikramı yapıldı.

        Törene, Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Numan Çakır, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, BUMEV Başkanı Ahmet Akın ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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