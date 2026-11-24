Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUÜ ve BTÜ yerleşkelerinde hafta içi her sabah gerçekleştirdiği çorba ikramıyla üniversite öğrencilerine, ilk öğünü ücretsiz temin etme fırsatı sunuyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sosyal hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda BURFAŞ iş birliğiyle Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) yerleşkelerinde öğrencilere ücretsiz çorba ikramında bulunuyor.

Üniversite öğrencilerine ilk öğün desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, hafta içi her gün saat 08:00 itibarıyla BUÜ ve BTÜ yerleşkelerinde sıcak çorba ve ekmek dağıtımı gerçekleştiriyor.

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Sosyal belediyecilik alanında örnek uygulamalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin eğitim hayatını desteklemek amacıyla sürdürdüğü çalışma kapsamında BURFAŞ tarafından hijyenik şartlarda özel olarak üretilen çorbaları, gençlerin beğenisine sunuyor.

Hem sağlıklı hem ekonomik

Her gün binlerce gencin faydalandığı ücretsiz sıcak çorba ve ekmek ikramıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin beslenme ihtiyacını hem sağlıklı ve güvenli gıda ile karşılamalarına hem de günlük yaşam maliyeti yükünün hafiflemesine destek sağlıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan sıcak çorba ve ekmek ikramından güvenle yararlandıklarını ifade eden üniversite öğrencileri, her gün farklı çeşitlerde lezzetli çorbaların servis edildiği vurguladı. Gençler, eğitim hayatlarına katkı sağlayan destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.