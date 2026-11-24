İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla belediyenin farklı müdürlüklerinde görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında İnegöl Belediyesi bünyesinde görev yapan öğretmenleri unutmadı. İnegöl Belediyesi Encümen Salonunda kurum öğretmenleriyle buluşma programı düzenlendi. Buluşmaya İnegöl Belediyesi’nde 4 ayrı müdürlükte görev yapan 28 öğretmen katıldı.

"Ekibimiz bizim en büyük gücümüz"

Samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen buluşmada Başkan Alper Taban, belediye bünyesinde görev yapan tüm öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutlayarak, kurum içerisinde ortaya konulan çalışmalarda ekip ruhu ve emeğin önemine dikkat çekti. Başkan Alper Taban, buluşmada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Bugün Öğretmenler Günü vesilesiyle bir araya geldik. Ben kurumumuzda görev yapan tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Hep birlikte burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Günün sonunda güzel sonuçlar da ortaya çıkıyor. Yaptığımız her işte çok büyük emek ve katkınız var. Ekibimiz bizim en büyük gücümüz. Her biriniz işinin ehli insanlarsınız."

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Buluşmanın sonunda Başkan Alper Taban, belediyede görev yapan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayarak kendilerine hediye takdiminde bulundu.