Bursa'da bir gayrimenkul ofisinde çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tabancayla açılan ateş sonucu 1 kişi bacağından vurularak yaralanırken, 1 kişi de darbedildi. Olayın ardından otomobille kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri harekete geçti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Yıldırım Caddesi'ndeki bir gayrimenkul ofisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerini işleten Suat C. ve Ahmet E. ile ofise gelen kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında kavga yaşandı.

Kavga sırasında şüphelilerden biri, yanında bulunan tabancayla ateş ederek Suat C.'yi bacağından vurdu. Diğer iş yeri sahibi Ahmet E. ise şüpheliler tarafından darbedildi. Saldırganlar, olayın ardından geldikleri otomobille hızla bölgeden uzaklaştı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, otomobille kaçan 2 şüphelinin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.