Osmangazi Belediyesi, vatandaşların mesleki donanımlarını artırarak iş hayatına kazandırılmalarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesinde açılan Okul Öncesi Çocuk Gelişimi Kursu, katılımcılara yeni kariyer fırsatlarının kapılarını aralıyor.

Toplumun farklı kesimlerine yönelik düzenlediği mesleki eğitim programlarıyla istihdama katkı sağlayan Osmangazi Belediyesi, çocuk gelişimi alanında nitelikli bireylerin yetişmesini destekliyor. Alanında uzman eğitmen eşliğinde gerçekleştirilen derslerde kursiyerler, çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişim süreçlerini öğrenirken, aynı zamanda doğru iletişim kurma ve yaş gruplarına uygun eğitim yöntemleri konusunda da donanım kazanıyor. Eğitimlerini başarıyla tamamlayarak belge almaya hak kazanan kursiyerler ise anaokullarında yardımcı öğretmen olarak çalışma imkanı elde ediyor.

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"Öğrencilerimiz kursa büyük bir heyecanla geliyor"

Kursiyerlerin eğitimlere büyük bir istek ve motivasyonla katıldıklarını belirten Okul Öncesi Çocuk Gelişimi Kursu eğitmeni Esra Çiçek, "Şu anda 25 öğrencimizle eğitimlerimize devam ediyoruz. Öğrencilerimiz kursa büyük bir heyecan ve hevesle geliyor. Kursiyerlerimiz arasında lise ve lisans mezunları bulunuyor. Kurs sonunda alacakları belgeler, onlara yeni iş imkanları sağlayacak. Bu kursların açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, öğrencilerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.