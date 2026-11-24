Kestel Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlediği programla ilçede görev yapan öğretmenleri bir araya getirdi. Halk oyunları gösterileri, Grup İmece konseri ve öğretmenlere yönelik hediye çekilişiyle renklenen program, katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Kestel Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan öğretmenleri özel bir programda ağırladı. Kestel Belediyesi Ek Hizmet Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol'un yanı sıra Kestel Kaymakamı Emre Zeyrek, ilçe protokolü ve çok sayıda öğretmen katıldı.

REKLAM

Kestel Belediyesi tarafından Öğretmenler Günü'ne özel hazırlanan gecede halk oyunları gösterileri ve Grup İmece'nin seslendirdiği eserlerle keyifli anlar yaşandı. Öte yandan öğretmenlere özel düzenlenen hediye çekilişi programa ayrı bir heyecan kattı.

Başkan Erol, "Öğretmenlerimizin hakkı hiçbir şekilde ödenemez"

Programda öğretmenlere hitap eden Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, öğretmenlerin yalnızca bilgi aktaran değil, aynı zamanda insan yetiştiren, değerleri yaşatan ve geleceğe yön veren kişiler olduğunu vurguladı.

Öğretmenlerin her insanın hayatında silinmez izler bıraktığını ifade eden Başkan Erol, "Bize şefkatle yaklaştıkları için, bizi sabırla yetiştirdikleri için, hayata hazırladıkları için yıllar geçse de minnetle yâd ediyoruz. Çünkü bizler, ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' diyen bir medeniyetin mensuplarıyız ve çok iyi biliyoruz ki öğretmenlerimizin hakkı hiçbir şekilde ödenemez" dedi.

REKLAM

Konuşmasında görevi başında şehit olan ve hayatını kaybeden öğretmenleri de unutmayan Başkan Erol, şu ifadeleri kullandı: "Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta görevi başında şehit olan kıymetli öğretmenlerimiz olmak üzere, afetlerde ve kazalarda hayatını kaybeden, ebediyete irtihal eden tüm eğitim neferlerimizi rahmetle anıyorum. Emekli olmuş, ömrünü ülkesine ve milletine hizmetle geçirmiş tüm öğretmenlerimize de sağlık, huzur ve hayırlı ömürler diliyorum. Şahsım adına, üzerimde emeği olan bütün öğretmenlerimin ellerinden öpüyor, hayatta olmayanlara Allah'tan rahmet diliyorum."

Protokol konuşmalarının ardından sahnelenen halk oyunları gösterileri, katılımcılardan büyük alkış aldı. Anadolu'nun kültürel zenginliğini yansıtan gösteriler, geceye ayrı bir renk katarken, programın devamında Grup İmece sahne aldı.

REKLAM

Birbirinden kıymetli eserleri seslendiren Grup İmece, zengin repertuvarı ve başarılı sahne performansıyla öğretmenlere müzik dolu bir gece yaşattı.

Salonu dolduran öğretmenler, seslendirilen eserlere eşlik ederek Öğretmenler Günü'nün coşkusunu hep birlikte paylaştı.

Konserin sonunda Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol ve Kestel Kaymakamı Emre Zeyrek, sahneye çıkarak Grup İmece'ye çiçek takdim etti. Sanatçılar, geceye sundukları katkılardan dolayı teşekkürlerle uğurlandı.

Kestel Belediyesi, Öğretmenler Günü'ne özel düzenlediği programda eğitimcileri sürpriz hediyelerle de sevindirdi. Gecenin en çok ilgi gören bölümlerinden biri olan hediye çekilişinde, birbirinden farklı hediyeler sahiplerini bulurken, çekiliş boyunca salonda büyük heyecan yaşandı. Şanslı numaraların açıklanmasıyla birlikte öğretmenlerin yaşadığı mutluluk ve salondan yükselen alkışlar, gecenin renkli anlarına sahne oldu.

REKLAM

Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen Öğretmenler Günü programı, hediye çekilişinin ardından sona erdi.