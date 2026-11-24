Bursa Teknik Üniversitesini ziyaret eden AK Parti Bursa milletvekilleri ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ile bir araya geldi. Görüşmede üniversitenin eğitim, araştırma, sanayi iş birlikleri ve hayata geçirdiği projelerle elde ettiği başarılar ele alındı. Rektör Çağlar, BTÜ'nün gelişim süreci, mevcut çalışmaları ve gelecek dönem hedefleri hakkında bilgi verdi.

AK Parti Bursa Milletvekilleri Ayhan Salman, Osman Mesten ve Refik Özen ile AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Teknik Üniversitesini (BTÜ) ziyaret etti. Heyet, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ve rektör yardımcıları ile bir araya gelerek üniversitenin yürüttüğü çalışmalar, akademik ve araştırma faaliyetleri, gelişim hedefleri ve gelecek döneme yönelik projeleri hakkında bilgi aldı.Ziyarette, Bursa Teknik Üniversitesinin son yıllarda eğitim, araştırma, sanayi iş birlikleri, uluslararasılaşma ve kampüs gelişimi alanlarında hayata geçirdiği çalışmalar ele alındı. Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar, BTÜ'nün 2022 yılından bu yana ortaya koyduğu gelişimi ve üniversitenin gelecek dönem hedeflerini paylaştı.

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Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar, göreve geldiği 2022 yılından itibaren Bursa Teknik Üniversitesinin öğrenciyi merkeze alan, araştırma ve geliştirme odaklı, sanayiyi güçlendiren ve sanayiden güç alan, şehir ve toplumla bütünleşen, uluslararası bilinirliği ve görünürlüğü yüksek bir üniversite olma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. BTÜ'nün genç, dinamik ve yenilikçi bir üniversite olduğunun altını çizen Rektör Çağlar, üniversitenin gelişimini bütüncül bir anlayışla ele aldıklarını ifade etti.

Araştırma ve proje kapasitesinde yükselen ivme

BTÜ'nün araştırma ve geliştirme faaliyetlerini üniversitenin temel önceliklerinden biri olarak gördüklerini ifade eden Rektör Çağlar, akademisyenlerin proje üretme kapasitesini artırmakve üniversitenin araştırma çıktılarının niteliğini yükseltmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirtti.BTÜ'nün ulusal ve uluslararası araştırma projelerinde önemli bir gelişim kaydettiğini ifade eden Rektör Çağlar, proje sayılarındaki artışın üniversitenin araştırma ekosisteminin güçlendiğini ortaya koyduğunu söyledi. 2022 yılında 11 olan ulusal proje sayısının 2023 yılında 19'a, 2024 yılında 21'e, 2025 yılında 28'e yükseldiğini, 2026 yılı itibarıyla ise 66 projeye ulaşıldığını belirten Rektör Çağlar, uluslararası projelerde de önemli bir ivme yakalandığını ifade etti.

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Uluslararası yayın kalitesi araştırma üniversitelerini aştı

Üniversitenin araştırma performansının yalnızca proje sayılarıyla sınırlı olmadığını belirten Rektör Naci Çağlar, bilimsel yayınların niteliği, patent çalışmaları, teknoloji geliştirme faaliyetleri ve araştırma altyapılarının da bu gelişimin önemli göstergeleri olduğunu söyledi. BTÜ'nün uluslararası yayın kalitesinde araştırma üniversiteleri ortalamasının üzerinde bir performans sergilediğini kaydeden Rektör Çağlar, "Üniversitemiz Q1Q2 yayın oranında yüzde 81,3'e ulaşarak araştırma üniversiteleri ortalamasının üzerinde performans sergiledi" dedi.

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Sanayi ile güçlü iş birlikleri

Bursa'nın güçlü sanayi altyapısının BTÜ için önemli bir avantaj olduğunu belirten Rektör Çağlar, üniversitesanayi iş birliğini bilgi aktarımının yanında ortak sorunların çözümü ve birlikte değer üretme süreci olarak değerlendirdiklerini söyledi.Sanayinin ihtiyaçlarını akademik bilgi ve araştırma kapasitesiyle buluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Rektör Çağlar, sektörlerin karşılaştığı sorunlara çözüm geliştirmek, firmaların ArGe süreçlerine katkı sunmak ve akademisyenlerin araştırmalarını gerçek sektör ihtiyaçlarıyla ilişkilendirmek amacıyla çeşitli iş birliği modelleri geliştirdiklerini kaydetti.

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Uluslararasılaşma hedefleri

Bursa Teknik Üniversitesinin uluslararası bilinirliğini ve görünürlüğünü artırmaya yönelik çalışmaların da devam ettiğini belirten Rektör Çağlar, uluslararası öğrenci ve personel hareketliliği, ortak projeler, akademik iş birlikleri ve farklı ülkelerdeki üniversitelerle geliştirilen ilişkilerin BTÜ'nün küresel ölçekte daha güçlü bir konuma ulaşmasına katkı sağladığını ifade etti.Uluslararası akademik ağlarda daha etkin bir üniversite olma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Rektör Çağlar, farklı ülkelerden üniversite ve araştırma kurumlarıyla kurulan ilişkilerin BTÜ'nün eğitim ve araştırma kapasitesine önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.

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Üniversitenin Bursa ile bütünleşen bir yapıya sahip olmasının önemine değinen Rektör Çağlar, BTÜ'nün akademik faaliyetlerinin yanı sıra şehir, toplum ve farklı paydaşlarla güçlü ilişkiler kurduğunu söyledi.Üniversitenin gelişim sürecinde fiziki altyapı, kampüs şartları, öğrenci yaşam alanları ve araştırma altyapılarının iyileştirilmesine yönelik yatırımların sürdüğünü belirten Rektör Çağlar, öğrencilere daha nitelikli bir üniversite yaşamı sunmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Bu kapsamda öğrencilerin vakit geçireceği BTÜ Kafe ve nitelikli spor alanlarını da oluşturduklarını dile getiren Rektör Çağlar, gelecek dönemde yeni Öğrenci Merkezi projesiyle ise öğrencilerinakademik yaşamlarının yanı sıra sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine de katkı sunacak bir alan oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

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20262027 eğitimöğretim döneminde iki yeni öğrenci yurdunun hizmete alındığını kaydeden Rektör Çağlar, kız öğrenci yurdunda kapasitenin 1100, erkek öğrenci yurdunda ise 800 olduğunu kaydetti. BTÜ'nün yeni bir eğitim binasına daha kavuşmak üzere olduğunu kaydeden Rektör Çağlar, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile Denizcilik Fakültesi'nin burada yer alacağını, 12 bin metrekare alanı olan yeni binanın, modern bir konferans salonuna da sahip olacağını belirtti. Öte yandan Rektör Çağlar kalitesi TÜRKAK tarafından tescillenen ve bünyesinde barındırdığı cihazlarla "güvenilir test ve analizin adresi" olarak hizmetini sürdüren BTÜMERLAB'ın da yeni binaya kavuşacağını da ifade etti.

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BursaTeknopark'ın kapasite artırımı kapsamında planlanan yeni teknopark binası hakkında da bilgi veren Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar, 12 bin metrekare kapalı alana sahip olacak binanın yüzde 61'inin kiralama alanı olarak değerlendirileceğini belirtti. Yeni binanın 350 ArGe firması ve 100 kuluçka firmasına ev sahipliği yapabilecek kapasiteye ulaşmasının hedeflendiğini ifade eden Rektör Çağlar, yatırımın Bursa'nın ArGe ve inovasyon ekosistemine katkı sunacağını, üniversitesanayi iş birliklerini güçlendireceğini ve teknoloji odaklı girişimlerin gelişimini destekleyeceğini vurguladı. Rektör Çağlar yeni Teknopark binasının mimari planının hazır olduğunu, projenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Teknoloji Geliştirme Bölgesi ilan edilme sürecinde olduğunu da kaydetti.

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BTÜ'nün başarılarına takdir

AK Parti Bursa heyeti, BTÜ'nün son yıllarda eğitim, araştırma, sanayi iş birlikleri ve teknoloji alanlarında elde ettiği başarıları memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, üniversitenin gelişim sürecinde ortaya koyduğu çalışmaları takdir etti. BTÜ'nün Bursa'nın akademik, bilimsel ve teknolojik gelişimine sunduğu katkıların önemine değinen heyet, üniversitenin büyüyen, gelişen ve başarı grafiğini yükselten yapısıyla gelecek dönemde de önemli çalışmalara imza atacağına inandıklarını belirterek Rektör Çağlar nezdinde tüm akademisyenlere başarılarının devamını diledi.AK Parti heyeti, BTÜ'ye yeni yatırımlar kazandırarak öğrencilere ve ArGe ekosistemine destek olmaya her zaman hazır olduklarını da sözlerine ekledi.