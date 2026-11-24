Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin JICA iş birliğinde tamamladığı ‘Deprem Riskini Azaltma ve Önleme Planlaması Projesi’, Japonya’da düzenlenen 20. Dünya Tarihi Kentler Konferansı’na damga vurdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi bürokratlarından oluşan heyet, 913 Kasım tarihlerinde Japonya’da bir dizi programa katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanı Aziz Elbas, Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürü Jeoloji Yüksek Mühendisi Duygu Yılmaz, İngilizce Profesyonel Turist Rehberi Aykan Özyürek ve Uluslararası İlişkiler Şube Müdürlüğü Dış İlişkiler Sorumlusu Şenol Dülger’in yer aldığı heyet, Japonya’nın Himeji ve Tokyo şehirlerinde düzenlenen programlarda Bursa’yı temsil etti.

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Dünya Tarihi Kentler Birliği (League of Historical Cities) tarafından organize edilen 20. Dünya Konferansı, 1012 Kasım 2026 tarihleri arasında Japonya’nın Himeji kentindeki Arcrea Himeji Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bursa’nın da üyeleri arasında yer aldığı Dünya Tarihi Kentler Birliği tarafından ‘Sürdürülebilir ve Dirençli Bir Gelecek İçin Kültürel Mirasın Korunması ve Değerlendirilmesi’ temasıyla düzenlenen konferansta, tarihî kentlerin kültürel miraslarını koruma, yaşatma ve gelecek nesillere aktarma yaklaşımları ele alındı.

Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürü Jeoloji Yüksek Mühendisi Duygu Yılmaz, konferansta Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Japonya Uluslararası İş birliği Ajansı (JICA) ile bu yılın ağustos ayında tamamladığı ‘Deprem Riskini Azaltma ve Önleme Planlaması Projesi’ni anlattı. Yılmaz’ın söz konusu proje kapsamında tamamlanan ‘Kentsel Dirençlilik Planı’ ve bu planın ‘Kültürel Miras’ ile ilgili sunumu katılımcıların dikkatini çekti. Bursa’nın tarihî, kültürel ve turistik değerlerini tanıtmak amacıyla konferans alanında açılan tanıtım standı da ilgi odağı oldu. Öte yandan heyet, kurumsal ilişkilerin sürdürülmesi ve yeni dönem iş birliği imkânlarının değerlendirilmesi amacıyla JICA’ya nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

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Büyükşehir Belediyesi heyetinin Japonya programı kapsamında Tokyo’da Bursa Tanıtım Sunumu ve Uluslararası Networking Programı gerçekleştirildi. Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği’nin katkılarıyla düzenlenen programa 12 turizm acentesinden 17 tur operatörü katıldı. Programda Bursa’nın destinasyon özellikleri Japon turizm sektörü temsilcilerine aktarıldı.