Müşteri ihtiyaçlarının ve hizmet beklentilerinin değişmesiyle birlikte enerji sektöründe dijital kanalların rolü de giderek artıyor. Uludağ Elektrik, müşterilerinin bilgiye ve işlem kanallarına daha hızlı ve kolay ulaşabilmesi için dijital hizmetlerini geliştiriyor. Bu kapsamda hizmete alınan Enerjik Asistan, son iki ayda 10 bin 600 oturuma ulaştı.

Chatbot hizmeti, webchat üzerinden sunulan Enerjik Asistan ve WhatsApp kanalı olmak üzere iki ayrı kanaldan oluşuyor. Her iki kanal da sistem entegrasyonu sayesinde müşterilere gerçek zamanlı ve doğru bilgi sunarak elektrik hizmetlerine ilişkin sorularına yanıt bulmalarını kolaylaştırıyor.

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Sistem entegrasyonuyla güncel bilgiye kolay erişim

Uludağ Elektrik, Chatbot hizmetiyle müşterilerin ihtiyaç duydukları bilgilere kolayca ulaşmalarını ve ilgili işlem kanallarını öğrenmelerini sağlıyor. Webchat ortamındaki Enerjik Asistan ile WhatsApp üzerinden sunulan Chatbot, müşterilerin taleplerine uygun bilgiye erişimini destekliyor.

Hizmete alındığı günden bu yana kullanımı artan Chatbot, müşterilerin dijital hizmet kanallarına gösterdiği ilgiyi ortaya koyuyor. Uygulama, bilgiye erişimi kolaylaştırarak işlemlerin daha pratik yürütülmesine katkı sağlıyor.

Dijital çözümlerle müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz"

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Uludağ Elektrik Genel Müdürü Remezan Arslan, dijitalleşme çalışmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi;

"Dijitalleşmeyi müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ve hizmet kalitemizi geliştiren önemli bir alan olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, kâğıt faturadan elektronik faturaya geçişi teşvik ederek müşterilerimizin faturalarına dijital ortamda kolayca ulaşmalarını sağlıyor, kâğıt tüketiminin azaltılmasına katkıda bulunuyoruz. Chatbot hizmetimiz kapsamında webchat üzerinden sunduğumuz Enerjik Asistan ve WhatsApp kanalımızla müşterilerimizin ihtiyaç duydukları bilgilere hızlı ve kolay şekilde erişmelerini sağlıyoruz. Sistem entegrasyonu sayesinde gerçek zamanlı ve doğru bilgi sunarak işlemlerini kolaylaştırıyoruz. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik dijital çözümler geliştirmeye devam edeceğiz."