Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda Dünya KOAH Günü eğitimi düzenlendi
Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, Dünya KOAH Günü dolayısıyla hükümlülere yönelik bilgilendirme ve farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.
Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda, Dünya KOAH Günü dolayısıyla hükümlülere yönelik bilgilendirme ve farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.
Gemlik İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Dr. Meriç Arzu Utku tarafından verilen eğitime 70 hükümlü katıldı. Program kapsamında Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) hakkında merak edilen ve kamuoyunda yeterince bilinmeyen konular ele alındı.
Gerçekleştirilen vaka sunumuyla hastalığın seyri, belirtileri ve günlük yaşama etkileri somut örneklerle anlatılırken, katılımcıların solunum sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi hedeflendi.
Yoğun ilgi gören eğitim programı, hükümlülerin merak ettikleri konulardaki sorularının Dr. Meriç Arzu Utku tarafından yanıtlandığı sorucevap bölümüyle sona erdi.
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