Gemlik İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Dr. Meriç Arzu Utku tarafından verilen eğitime 70 hükümlü katıldı. Program kapsamında Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) hakkında merak edilen ve kamuoyunda yeterince bilinmeyen konular ele alındı.

Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda, Dünya KOAH Günü dolayısıyla hükümlülere yönelik bilgilendirme ve farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

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