Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), EngiRank 2026 Avrupa Mühendislik Üniversiteleri Sıralaması’nda Türkiye’den sıralamaya giren 19 üniversite arasında yer aldı. Avrupa genelinde 37 ülkeden 310 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada BTÜ, 234’üncü sırada yer alarak mühendislik alanındaki akademik ve araştırma faaliyetlerini uluslararası ölçekte ortaya koydu.

Bursa Teknik Üniversitesi, uluslararası arenada başarılarını artırmaya devam ediyor. Daha önce pek çok ulusal ve uluslararası sıralamada elde ettiği sonuçlarla dikkat çeken BTÜ, bu kez Avrupa mühendislik programlarını değerlendiren EngiRank 2026 sonuçlarında da yer aldı. EngiRank 2026 sonuçlarına göre Türkiye, sıralamada yer alan üniversite sayısını 16’dan 19’a yükseltti. Böylece Avrupa’da en fazla üniversiteyle temsil edilen ülkeler arasında üçüncü sırada yer alan Türkiye’de Bursa Teknik Üniversitesi de sıralamaya giren üniversiteler arasında yer aldı.

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Eğitim, araştırma, yenilik

Mühendislik eğitiminde; araştırma, inovasyon, sürdürülebilirlik, uluslararasılık ve disiplinler arası çalışmalar gibi kriterler doğrultusunda hazırlanan sıralamada BTÜ, Türk Üniversiteleri arasında 19. sırada yer alırken Avrupa genelinde 234’üncü oldu. EngiRank 2026 verilerine göre Bursa Teknik Üniversitesi, Avrupa üniversiteleri arasında; İnşaat Mühendisliğinde 176. , Kimya Mühendisliğinde 187. , Makine Mühendisliğinde 211. , Çevre Mühendisliğinde ise 233. sırada yer aldı. Elde edilen sonuç, BTÜ’nün mühendislik ve teknoloji odaklı eğitim anlayışını, bilimsel araştırma faaliyetlerini ve gelişim hedeflerini uluslararası ölçekte görünür kılan göstergelerden biri olarak öne çıktı.

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Rektör Çağlar: Mühendislik ve araştırma kapasitemizi geliştirmeye devam ediyoruz

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, üniversitenin mühendislik ve teknoloji alanındaki gelişimini araştırma, yenilikçilik ve sanayi iş birlikleriyle güçlendirmeye devam ettiğini belirterek, uluslararası sıralamalarda yer almanın üniversitenin gelişim sürecini ortaya koyan önemli göstergelerden biri olduğunu ifade etti. Rektör Çağlar, BTÜ’nün eğitimöğretim faaliyetlerinin yanı sıra bilimsel araştırma, proje üretimi ve teknoloji geliştirme alanlarında ortaya koyduğu çalışmaları daha ileriye taşımayı hedeflediğini vurguladı. Rektör Çağlar, başarıda emeği geçen tüm akademisyenlere de teşekkür etti.