İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüphelilerden biri, yanında bulunan tabancayla Suat C'yi bacağından vurdu. Kavga sırasında Ahmet E. de darbedildi.

Beşevler Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde gayrimenkul ofisi işleten Suat C. ve Ahmet E. ile iş yerine gelen kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi arasında tartışma çıktı.

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