İrlandalı oyun yazarı, romancı, kısa öykücü ve şair Oscar Wilde'ın öyküsünden sahneye uyarlanan "Bencil Dev" adlı oyun, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında sahnelendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.