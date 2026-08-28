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        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri YÖK Başkanı Özvar, "Yükseköğretimde Mesleki Eğitimin Yaygınlaştırılması Programı"nda konuştu:

        YÖK Başkanı Özvar, "Yükseköğretimde Mesleki Eğitimin Yaygınlaştırılması Programı"nda konuştu:

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Bugün, 208 yükseköğretim kurumunun, yaklaşık 187 bin akademisyenin ve 7 milyona yakın üniversite öğrencisinin yer aldığı güçlü bir yükseköğretim sistemine ulaşılmıştır. Bu sistem, dünyada küresel ölçekte süper güçlerle rekabet edebilecek bir altyapıya ve kapasiteye sahiptir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 12:26 Güncelleme:
        YÖK Başkanı Özvar, "Yükseköğretimde Mesleki Eğitimin Yaygınlaştırılması Programı"nda konuştu:

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Bugün, 208 yükseköğretim kurumunun, yaklaşık 187 bin akademisyenin ve 7 milyona yakın üniversite öğrencisinin yer aldığı güçlü bir yükseköğretim sistemine ulaşılmıştır. Bu sistem, dünyada küresel ölçekte süper güçlerle rekabet edebilecek bir altyapıya ve kapasiteye sahiptir." dedi.

        Özvar, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) düzenlenen "Yükseköğretimde Mesleki Eğitimin Yaygınlaştırılması Programı"nda, yükseköğretimin ülkelerin kalkınma kapasitesini doğrudan etkileyen, beşeri sermayeyi biçimlendiren, üretim yapısının dönüşümüne yön veren, uluslararası rekabet gücünü belirleyen stratejik bir konuma ulaştığını söyledi.

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        Yükseköğretim politikalarının gelecekte yaşanacak ekonomik ve teknolojik dönüşümleri, bunların doğuracağı iş gücü ihtiyacını da öngörmesinin gerekliliğine değinen Özvar, "Yükseköğretim Kurulu olarak son yıllarda sistemimizi bu bakış açısıyla yeniden şekillendiriyor, nicelik odaklı büyüme anlayışını geride bırakarak niteliği esas alan kapsamlı bir dönüşüm yürütüyoruz." diye konuştu.

        Özvar, üniversitelerin başarısını yalnızca öğrenci ve mezun sayısıyla değerlendirmediklerini belirterek, mezunların kazandıkları yetkinlikler, iş gücü piyasasına uyum düzeyleri, sektörlerin beklentilerini karşılama düzeyleri ve ülkenin kalkınma hedeflerine sağladıkları katkıların çok daha belirleyici ölçütler haline geldiğini ifade etti.

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        - "Son 25 yılda yükseköğretim altyapımıza büyük yatırımlar yapıldı"

        Üniversite-sektör işbirliğini, sistemin işleyişi bakımından yapısal bir gereklilik olarak değerlendirdiklerini anlatan Özvar, şunları kaydetti:

        "Eğitim sistemiyle iş gücü piyasası arasındaki bağın zayıflaması, bir yandan mezunların istihdama katılmasını güçleştirirken diğer yandan sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağına erişimini engellemektedir. Bu sebeple temel hedefimiz, yükseköğretim sistemimizin yetiştirdiği insan kaynağıyla sektörlerin ihtiyaç duyduğu beceriler arasında güçlü, kalıcı ve sürdürülebilir bir uyum oluşturmaktır. Son yıllarda uygulamaya koyduğumuz politikaların ana istikameti de bu hedef doğrultusunda belirlenmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, son 25 yılda yükseköğretim altyapımıza çok büyük yatırımlar yapılmıştır. Bu yatırımlar neticesinde bugün, 208 yükseköğretim kurumunun, yaklaşık 187 bin akademisyenin ve 7 milyona yakın üniversite öğrencisinin yer aldığı güçlü bir yükseköğretim sistemine ulaşılmıştır. Bu sistem, dünyada küresel ölçekte süper güçlerle rekabet edebilecek bir altyapıya ve kapasiteye sahiptir."

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        Özvar, yükseköğretime erişimin genişletilmesinde önemli bir aşama kaydedilmesinin önceliğin nicelikten niteliğe yönelmesini mümkün kıldığını, kontenjan planlamasını veriye dayalı, rasyonel ve sektörlerin ihtiyaçlarını gözeten bir yaklaşımla gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

        Mezunlarının istihdam imkanı sınırlı kalan, sektörlerle bağı zayıflayan ya da büyük ölçüde işlevini yitiren programları, etraflıca incelediklerini aktaran Özvar, yapılan değerlendirmeler sonucunda bazı programların kontenjanlarını azalttıklarını, bazılarını günün ihtiyaçlarına göre dönüştürdüklerini, gerekli görülenleri de kapattıklarını bildirdi.

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        Özvar, yapay zeka, dijital teknolojiler, ileri üretim sistemleri, yeşil dönüşüm, enerji, tarım teknolojileri ve sağlık gibi stratejik alanlarda açılan yeni programları da desteklediklerini vurgulayarak, "Amaç, yükseköğretim sistemini küçültmek değil, sistemi geleceğin ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlemek ve ülkemizin kalkınma hedefleriyle daha güçlü bir uyum içinde çalışmasını sağlamaktır." ifadesini kullandı.

        - "İşletmede Mesleki Eğitim" modeli

        "İşletmede Mesleki Eğitim" modeline değinen Özvar, "Meslek yüksekokullarında 3+1 ve 2+2, lisans programlarında 7+1 ve 6+2 modelleriyle öğrencilerimizin bir veya iki dönem boyunca doğrudan çalışma hayatının içinde bulunmalarını hedefliyoruz. Burada söz konusu olan, klasik anlamda uzatılmış bir staj değil, kredilendirilen, ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulan ve akademik açıdan düzenli biçimde izlenen yapılandırılmış bir eğitim sürecidir." ifadesini kullandı.

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        Özvar, model sayesinde öğrencilerin, öğrenimleri devam ederken üretim disiplinini, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü ve çalışma hayatının işleyişini tecrübe etme fırsatını bulacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Bu kapsamlı dönüşümü sağlıklı biçimde hayata geçirmek amacıyla pilot uygulamayı, Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara olmak üzere 7 ilimizde başlatıyoruz. Bugün uygulamanın ilk aşamasında Bursa'dayız. Yaklaşık 120 bin öğrencimizin eğitim gördüğü 185 mesleki ön lisans programını kapsayacaktır. Pilot uygulama, yalnızca üniversitelerle işletmeler arasında yürütülen bir çalışma değildir. Süreç, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı başta olmak üzere ilgili kamu kurumlarının, meslek kuruluşlarının ve sektör temsilcilerinin etkin katılımıyla sürdürülmektedir. Pilot uygulamadan elde edilecek sonuçlar, modelin ülke genelinde yaygınlaştırılmasına yön verecektir."

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        YÖK ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında yürütülen işbirliği çerçevesinde, bugüne kadar 104 üniversitedeki 381 meslek yüksekokulunun, 283 oda ve borsa ile eşleştirildiğine dikkati çeken Özvar, "Hedefimiz, istihdama duyarlı programlar geliştirmek ve sektörün beklentilerine uygun eğitim ve staj imkanlarını çoğaltmaktır. Eşleştirilen her meslek yüksekokulunda odalar ve borsalar tarafından belirli sayıda öğrenciye burs desteği sunulacaktır. Meslek yüksekokullarımızda, odalar ve borsaların katkılarıyla yeni laboratuvarların ve uygulama alanlarının kurulması sağlanacaktır." dedi.

        - "Sektör temsilcilerine önemli görevler düşüyor"

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        Protokolün detaylarını aktaran Özvar, şöyle devam etti:

        "Protokol kapsamında, sanayinin değişen ihtiyaçları doğrultusunda mevcut eğitim programlarının güncellenmesi, ihtiyaç duyulan alanlarda yeni programların açılması ve ders içeriklerinin sektör temsilcilerinin katkılarıyla zenginleştirilmesi öngörülmektedir. Programların yapılandırılması konusunda sektör temsilcilerine de önemli görevler düşüyor. Her neye ihtiyaç varsa o ihtiyaçların müfredata alınması konusunda üniversitelerle işbirliği yapılmasını bekliyoruz. İşletmede mesleki eğitim süreçlerinin etkin biçimde yürütülmesi amacıyla sektör temsilcileri, öğretim elemanları ve insan kaynakları uzmanlarından oluşan ortak çalışma grupları kurulacaktır. İşletmelerde görevlendirilecek eğitici personelin öğrencilerimize rehberlik etmesi ve bu kişilerin sürekli hizmet içi eğitimlerle desteklenmesi, uygulamalı eğitimin niteliğini artıracaktır."

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        BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da gençlerin henüz öğrencilik yıllarında üretim ortamını tanımalarını, iş kültürünü öğrenmelerini ve mesleklerini reel sektörün kalbinde deneyimlemelerini istediklerini dile getirdi.

        "İşletmede Mesleki Eğitim" modeliyle gençlerin istihdama geçişi kolaylaştırılırken, firmalarımızın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sağlanacağını belirten Burkay, "Üniversitelerimizin bilgi birikimini iş dünyamızın tecrübesiyle buluşturduğumuzda öğrencilerimiz, firmalarımız, Bursa ve ülkemiz kazanacaktır." ifadesini kullandı.

        Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Yavuz ve Osman Mesten'in de katılımcılara hitap ettiği törende, daha sonra YÖK ve BTSO arasında işbirliği protokolü imzalandı.

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