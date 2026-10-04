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        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özatıcı, Çanakkale'de partililerle buluştu

        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, Çanakkale'de partililerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 17:46 Güncelleme:
        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özatıcı, Çanakkale'de partililerle buluştu

        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, Çanakkale'de partililerle bir araya geldi.

        Özatıcı, Kepez beldesindeki Turhan Mildon Kültür Merkezi'ndeki toplantıda yaptığı konuşmada, milliyetçi olduklarını ancak milliyetçiliğin bir slogan veya sembol olmadığını söyledi.

        "Milliyetçilik, mensubu olduğum millete fayda sağlayabilmektir. Millete faydası olan bir milliyetçi." diyen Özatıcı, şunları kaydetti:

        "Türk milletinin hukukunu savunan bir milliyetçi. Türk milletini huzur, refah, zenginlik içinde yaşatabilen bir milliyetçi. Savunduğumuz budur. Dolayısıyla kalkınmacıyız. Dolayısıyla demokratız. Bunları hep beraber düşünmek lazım yoksa hamasi bir milliyetçilik söylemiyle sadece bu topraklarda Türk milletinin huzur içinde yaşaması mümkün değil. Dolayısıyla aslında biz sadece güvenlikçi politikaların değil vatandaşın günlük taleplerine ve ihtiyaçlarına karşılık verebilecek bir siyasi farklı hüviyetindeyiz ve bunu da başaracağız."

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        Özatıcı, konuşmasının ardından partiye yeni katılan üyelere rozetlerini taktı.

        Toplantıya İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, İYİ Parti Çanakkale İl Başkanı Harun Baytekin, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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