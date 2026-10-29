Çankırı'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi.

Vali Hüseyin Çakırtaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mesut Koçak, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ile vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yağmur altında Fuar Yolu mevkisinden Anıt Alanı'na yürüdü.

Çankırı'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

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