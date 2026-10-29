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        Çankırı'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

        Çankırı'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 19:13 Güncelleme:
        Çankırı'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

        Çankırı'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

        Vali Hüseyin Çakırtaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mesut Koçak, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ile vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yağmur altında Fuar Yolu mevkisinden Anıt Alanı'na yürüdü.

        Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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