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        Samsun ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlanıyor

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla Samsun, Çankırı, Sinop, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat'ta törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 13:32 Güncelleme:
        Samsun ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlanıyor

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla Samsun, Çankırı, Sinop, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat'ta törenler düzenlendi.

        Samsun'da İstiklal Meydanı'nda düzenlenen tören, Vali Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu'nun halkı selamlamasıyla başladı.

        Vali Tavlı, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "En büyük eserim" dediği Cumhuriyet'in 103. yılını 19 Mayıs ve istiklal şehri Samsun'da kutlamanın onurunu, gururunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

        Tarih boyunca birçok büyük devlet kurmuş, medeniyet inşa etmiş Türk milletinin her zaman barışı, huzuru, kardeşliği, hoşgörüyü, adaleti ve inançlara saygıyı tesis ettiğini anlatan Tavlı, "Bir asır önce ülkemizin dört bir tarafı işgal edilmiş, aziz milletimiz çok büyük acılar çekmiştir. Aziz milletimiz tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen umutsuzluğa kapılmadan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde inanç ve kararlılıkla sürdürdüğü mücadeleyle böylesine zorlu bir süreçten başarıyla çıkmıştır." dedi.

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        Konuşmanın ardından Kavak İlçe Jandarma Komutanlığında görevli komandolar gösteri sundu. Ardından Garnizon Komutanlığı bando ekibi kısa bir konser verdi.

        Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı helikopteri de gökyüzünde Türk bayrağıyla tur attı.

        Tören geçişiyle sona eren kutlamalara, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur ile vatandaşlar katıldı.

        - Çankırı

        Çankırı'da Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Hüseyin Çakırtaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mesut Koçak ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, katılımcıların bayramını kutladı.

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        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

        Vali Çakırtaş'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, Çankırı Belediyesi Halk Oyunları Ekibi gösteri sundu.

        Yaran Meclisi tarafından yaran gösterisi gerçekleştirilen törende, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölüğü de gösteri yaptı.

        Program, tören geçişinin ardından sona erdi.

        - Sinop

        Sinop'ta İskele Meydanı'nda düzenlenen tören, Vali Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve Garnizon Komutanı Albay Ayhan Aytaç'ın vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı.

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        Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla devam eden törende Vali Özarslan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, spor ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

        İl Jandarma Komutanlığı Komando Birliğince tüfekli gösterinin de yapıldığı kutlamalar, tören geçişiyle son buldu.

        - Kastamonu

        Kastamonu'da Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen programda Vali Meftun Dallı, Belediye Başkanı Hasan Baltacı ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Ahmet Erşen, vatandaşların bayramını kutladı.

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        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu.

        Ardından Vali Dallı, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Halk oyunları ve spor kulüplerinin gösterilerinin sunulduğu, öğrencilerin şiirler okuduğu törende, Kastamonu Komando Eğitim Merkez Komutanlığı ekipleri de yakın dövüş sanatlarıyla ilgili gösteri yaptı.

        Programa, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci ile vatandaşlar katıldı.

        - Çorum

        Çorum'da tören Vali Ali Çalgan'ın makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından Kadeş Barış Meydanı'nda devam etti.

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        Törende Vali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile Garnizon Komutanı Albay Fatih Yiğit, vatandaşların bayramını kutladı.

        Öğrencilerin şiirler okuduğu törende, mehter, bando, halk oyunları ve spor gösterileri sunuldu.

        Etkinlikte ayrıca Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığınca da gösteri yapıldı. Komandoların gösterilerine 4 yaşındaki Alparslan Gök ve Aras Aksoy da katıldı.

        Kamuflaj kıyafetleri, yüz boyaları ve silah tutuşlarıyla iki çocuk gösteriye renk kattı.

        Törene, Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve Başsavcı Ahmet Bektaş da katıldı.

        - Amasya

        Cumhuriyet'in doğum belgesi "Amasya Tamimi"nin yayımlandığı Amasya'daki törenler, Yavuz Selim Meydanı'nda yapıldı.

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        Vatandaşlar, Cumhuriyet'in 103. yılında meydanı ellerinde Türk bayraklarıyla doldurdu.

        Vali Önder Bakan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Belediye Başkanı Turgay Sevindi'nin vatandaşların bayramını kutlamasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Vali Bakan, buradaki konuşmasında, ecdatlarının büyük kahramanlık ve fedakarlıklarla kurduğu Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü kutlayarak, Türkiye Yüzyılı'na ulaşmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi sunulan tören, geçit töreninin ardından son buldu.

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        Törene, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Yeni Parti Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ile vatandaşlar katıldı.

        - Tokat

        Tokat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Vali Abdullah Köklü tarafından günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmanın yapıldığı törende, öğrenciler şiirler okudu.

        Kutlama programı, geçit töreniyle son buldu.

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