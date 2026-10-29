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        Çankırı'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

        Çankırı'da Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 16:10 Güncelleme:
        Çankırı'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

        Çankırı’da Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

        Çankırı’da da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir dizi tören düzenlendi. Kutlamalar çerçevesinde il merkezindeki bulvar trafiğe kapatıldı. Bulvarda düzenlenen törene yüzlerce vatandaş katıldı. Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mesut Koçak ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen törene katılanların bayramını kutladı. Daha sonra törene katılan vatandaşlar, saygı duruşunda bulunularak bir ağızdan İstiklal Marşı okudu. Öğrencilerin şiirler okuması, yaren ekibi ve halk oyunları ekibinin gösterileri ile devam eden tören, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekiplerinin gösterisi ile devam etti. Tören, resmi tören geçişi ile sona erdi.

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        Programda konuşan Vali Çakırtaş "29 Ekim 1923 tarihi, milletimizin tarih boyunca taşıdığı hürriyet sevdasının, Milli Mücadelede gösterdiği eşsiz kahramanlığın ve bağımsız yaşama kararlılığının vücut bulduğu tarihtir. Cumhuriyet, zorluklar içinde verilen bir varoluş mücadelesinin zaferle taçlanması, bir milletin küllerinden yeniden doğarak kendini geleceğe yön vermesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürütülen Milli Mücadele, milletimizin yalnızca vatan topraklarını savunma mücadelesi değil, aynı zamanda kendi kaderini tayin etme iradesinin dünyaya ilanıdır. Cephede canını ortaya koyan kahramanlarımızın fedakarlığı, cephe gerisinde her türlü imkansızlığa rağmen mücadeleye destek veren aziz milletimizin gayreti ve bağımsızlığına duyulan sarsılmaz inanç bugün üzerinde gururla yaşadığımız Türkiye Cumhuriyetini bizlere kazandırmıştır" dedi.

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