Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Çankırı'dan 83 ülkeye 36,9 milyon dolarlık ihracat

        Çankırı'dan 83 ülkeye 36,9 milyon dolarlık ihracat

        Çankırı'da eylül ayında 36 milyon 956 bin dolarlık ihracat, 23 milyon 306 bin dolarlık da ithalat gerçekleştirildi. Kentin ihracatında lastik imalatı ilk sırada yer alırken, en fazla ihracat Birleşik Krallık'a yapıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 17:52 Güncelleme:
        Çankırı'dan 83 ülkeye 36,9 milyon dolarlık ihracat

        Çankırı'da eylül ayında 36 milyon 956 bin dolarlık ihracat, 23 milyon 306 bin dolarlık da ithalat gerçekleştirildi. Kentin ihracatında lastik imalatı ilk sırada yer alırken, en fazla ihracat Birleşik Krallık'a yapıldı.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2026 dönemine ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Genel ticaret sistemi kapsamında hazırlanan geçici verilere göre Çankırı'nın ihracatı 36 milyon 956 bin dolar, ithalatı ise 23 milyon 306 bin dolar oldu. Kentin dış ticaret fazlası 13 milyon 650 bin dolar olarak gerçekleşti. Eylül ayı ihracatında 24 milyon 78 bin dolarla iç ve dış lastik imalatı ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 6 milyon 696 bin dolarla makarna, şehriye, kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı takip etti. Ana demir ve çelik imalatı ise 1 milyon 742 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. Kentten 43 farklı ürün grubunda ihracat gerçekleştirildi.

        REKLAM

        İthalatta ise 5 milyon 835 bin dolarla diğer özel maksatlı makinelerin imalatı ilk sırada yer aldı. Bunu 5 milyon 308 bin dolarla birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı, 3 milyon 143 bin dolarla diğer çok yıllık bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi takip etti. Eylül ayında 32 farklı ürün grubunda ithalat yapıldı.

        Çankırı'dan eylül ayında 83 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirildi. En fazla ihracat yapılan ülke 6 milyon 619 bin dolarla Birleşik Krallık oldu. İkinci sırada 6 milyon 71 bin dolarla Almanya, üçüncü sırada ise 3 milyon 135 bin dolarla Somali yer aldı. Aynı dönemde Çankırı'ya 26 farklı ülkeden ithalat yapıldı. İthalatta 5 milyon 484 bin dolarla Çin ilk sırada bulunurken, bu ülkeyi 2 milyon 712 bin dolarla Avusturya ve 2 milyon 452 bin dolarla Tayland takip etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'nin BM Genel Sekreterliği adayı Sinirlioğlu
        Türkiye'nin BM Genel Sekreterliği adayı Sinirlioğlu
        Galatasaray'dan dört dörtlük galibiyet!
        Galatasaray'dan dört dörtlük galibiyet!
        Osimhen zirveye yerleşti, Leao siftah yaptı!
        Osimhen zirveye yerleşti, Leao siftah yaptı!
        Doğal gazda yeni dönem
        Doğal gazda yeni dönem
        TFF Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı!
        TFF Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı!
        Polonya'da siyasi gerginlik
        Polonya'da siyasi gerginlik
        Beşiktaş'tan İtalya'da muhteşem geri dönüş!
        Beşiktaş'tan İtalya'da muhteşem geri dönüş!
        Tuğyan'dan eziyet iddialarına yanıt
        Tuğyan'dan eziyet iddialarına yanıt
        75 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
        75 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
        "Galatasaray tarihi farkı kaçırdı!"
        "Galatasaray tarihi farkı kaçırdı!"
        G20 toplantısı, aile fotoğrafı çekilmeden başladı
        G20 toplantısı, aile fotoğrafı çekilmeden başladı
        Zelenskiy bugün Türkiye'ye geliyor
        Zelenskiy bugün Türkiye'ye geliyor
        Hamile kızını öldürüp kaçtı
        Hamile kızını öldürüp kaçtı
        Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kritik mesajlar
        Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kritik mesajlar
        Çamurda can pazarı
        Çamurda can pazarı
        Buğra'nın katili Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Buğra'nın katili Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Elektrikte limit düşürüldü
        Elektrikte limit düşürüldü
        Başkent'te kadın cinayeti! 2 kız çocuğu yetim ve öksüz kaldı
        Başkent'te kadın cinayeti! 2 kız çocuğu yetim ve öksüz kaldı

        Benzer Haberler

        Çankırı'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
        Çankırı'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
        Çankırı'nın ilçelerinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı
        Çankırı'nın ilçelerinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı
        Çankırı'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Çankırı'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Samsun ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlanıyor
        Samsun ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlanıyor
        Milli cimnastikçi Fatma Rana Gökçe'nin yeni hedefi dünya şampiyonasında mad...
        Milli cimnastikçi Fatma Rana Gökçe'nin yeni hedefi dünya şampiyonasında mad...
        Çankırı'da devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Çankırı'da devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı