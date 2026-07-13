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        15 TEMMUZ DEMOKRASİ ZAFERİNİN 10. YILI - Darbe girişimine direnirken şehit olan babasının miras bıraktığı gururla yaşıyor

        KEMAL CEYLAN - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde darbeciler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan yüzme antrenörü Ümit Çoban'ın oğlu Metehan Çoban, babasının fedakarlığıyla kendisine miras bıraktığı gururla yaşamını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 11:05 Güncelleme:
        15 TEMMUZ DEMOKRASİ ZAFERİNİN 10. YILI - Darbe girişimine direnirken şehit olan babasının miras bıraktığı gururla yaşıyor

        KEMAL CEYLAN - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde darbeciler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan yüzme antrenörü Ümit Çoban'ın oğlu Metehan Çoban, babasının fedakarlığıyla kendisine miras bıraktığı gururla yaşamını sürdürüyor.

        Edirne'de vatani görevini yaparken babasının darbe girişimine direnirken şehit olduğu haberini alan Çoban, birliğinden izin alarak kendi elleriyle yıkadığı babasının cenazesini memleketi Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde defnetti.

        Vatani görevini tamamladıktan sonra Çorum'a tayin olan Çoban, eşi ve 3 yaşındaki kızıyla babasının hatırasını yaşatmaya çalışıyor.

        Çorum Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak çalışan 30 yaşındaki Metehan Çoban, AA muhabirine, babasını kaybetmenin acısının zamanla azaldığını ancak özleminin hiç azalmadığını söyledi.

        Babalarıyla yoğun çalışma temposundan dolayı yeterince vakit geçiremediğini belirten Çoban, "Babamın çalışma şartlarından ötürü babamızı hep uzaktan sevdik. Ben ve kardeşimin babamla çok vakit geçirme fırsatı olmadı. Babamı hep dışarıdan, arkadaşlarından duyuyorduk. Babamdan vefakar, cefakar diye bahsediyorlardı. Babamın yaptığı fedakarlığı kendi çocuğuma da anlatıyorum. Çocuğum her bayrak gördüğünde 'Ümit dede' diyor." şeklinde konuştu.

        - "Bize büyük bir gurur bıraktı"

        Vatani görevini yaparken darbe girişiminden haberdar olunca ilk aklına Ankara'da yaşayan babasının geldiğini anlatan Çoban, "15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Zaman acıyı hafifletse de özlemi bitirmiyor. Ben hala bir evlat olarak babamı çok özlüyorum ancak bir Müslüman olarak biliyorum ki şehitler ölmez, onlar Rabb'imizin katında diridir. Bu inanç, bize sabır ve umut veriyor." ifadelerini kullandı.

        Babası Ümit Çoban'ın canını ortaya koyarak kendilerine büyük gurur yaşattığının altını çizen Çoban, "Babam vatanı ve milleti söz konusu olduğunda tereddüt etmeden canını ortaya koydu, şehit oldu. Bunun bedeli bizim için büyük bir hasret oldu ama aynı zamanda bize büyük bir gurur bıraktı. Babamın yokluğunu her geçen gün daha derinden hissediyoruz fakat geride bıraktığı cesaret, fedakarlık ve vatan sevgisi, bize yol göstermeye devam ediyor. Bana düşen de onun adına, değerlerine ve bıraktığı bu vatana en iyi şekilde sahip çıkmaktır." diye konuştu.

        Çoban, gençlerden inanca, vatana, bayrağa ve millete sahip çıkmalarını, şehitlerin hangi uğurda can verdiğini unutmamalarını beklediklerini dile getirerek, Türkiye'de bir daha darbe girişimi yaşanmaması temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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