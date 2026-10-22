43 yaşındaki voleybolcu Kemal Kayhan'ın hedefi Sungurlu Belediyespor ile Avrupa:

KEMAL CEYLAN - Türkiye'de voleybol liglerinde farklı takımlarla şampiyonluklar yaşayan orta oyuncu Kemal Kayhan, SMS Grup Efeler Ligi'ndeki yeni takımı Sungurlu Belediyespor'u öncelikle ligde kalıcı hale getirmeyi, ardından Avrupa kupalarına katılmasını sağlamayı hedefliyor.

Voleybol kariyerine 2001'de Çankaya Belediyesi Anka Spor Kulübünde başlayan 43 yaşındaki Kemal, Fenerbahçe, Halkbank ve Ziraat Bankası gibi Türk voleybolunun önemli kulüplerinde forma giydi.

Kariyerinde şampiyonluklar yaşayan Kemal, SMS Grup Efeler Ligi'nin 2026-2027 sezonunda ilk kez bu lige yükselen Sungurlu Belediyespor'a transfer oldu.

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Kemal Kayhan, AA muhabirine, ilk kez Efeler Ligi'ne yükselen Sungurlu Belediyespor'un iyi bir takım kurduğunu, kendisine transfer teklifi geldiğinde mutlu olduğunu söyledi.

Sungurlu Belediyespor'un hem tesis hem de takım anlamında önemli yatırım yaptığını belirten Kemal, "Kulüp olarak gerçekten çok güzel şeylerle karşılaştık. Salon anlamında çok güzel bir yatırım yapılmış. Oyuncu bazında güzel transferler yapıldı ve geçen sene Efeler Ligi'ne yükselmeyi başardılar. Arkadaşlarımızla geçen seneki başarıyı devam ettirip ligde öncelikle kalıcılığı sağlamak amacındayız. Umarım ilk hedefimizi gerçekleştiririz." dedi.

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- "Play-off'u zorlayabilecek bir takımız"

Bu sezon takımların iyi kadrolar kurduğunu ve ligin çekişmeli geçeceğini dile getiren Kemal, şöyle devam etti:

"Kendi açımdan bu sporu yapmaktan çok büyük keyif alıyorum. Sungurlu Belediyesinden bana böyle bir teklif gelince mutlu oldum ve bunu değerlendirmek istedim. Çünkü yapılan transferler de iyi transferler. Play-off'u zorlayabilecek bir takımız. Öncelikli hedefimiz ligde kalmak, ondan sonra Sungurlu Belediyesi ile bir ilki yaşatıp play-off'a kalmak. Avrupa kupalarını zorlamak gibi bir hedefimiz de var. Çok sert takımlar var. İyi bir lig, zorlu bir lig var. Öncelik, takımı kalıcı olarak Efeler Ligi'nde tutmak. Ondan sonraki hedef, play-off'u zorlayıp yapabiliyorsak Avrupa kupalarına takımı götürmek."

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Ligdeki en tecrübeli oyunculardan biri olan Kemal Kayhan, "Tabii ki bu iş bir yerde bitecek. Sahada olmayı çok seviyorum. Bir sporcu olarak sahada olup, bilgi ve birikimlerimizi, tecrübelerimizi yeni nesillere aktarabilirsek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.