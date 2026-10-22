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        Çorum'da iş yerleri ve inşaatlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı

        Çorum'da sanayi sitesindeki iş yerleri ile inşaat alanlarından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Çorum'da iş yerleri ve inşaatlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı

        Çorum'da sanayi sitesindeki iş yerleri ile inşaat alanlarından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, sanayi sitesindeki iş yerlerinden ve inşaat alanlarından malzeme çalarak sattıkları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Çalışma kapsamında, 10 hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç, F.Ç, K.Ç. ve A.Ç, tutuklandı, R.S, Ş.S. ve S.S. ise serbest bırakıldı.

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        Şüphelilerin ifadelerine istinaden düzenlenen ikinci operasyonda ise aynı hırsızlık olaylarına karıştıkları değerlendirilen K.Ç, U.D, C.Ç, M.K. ve F.Ç. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 şüpheli, Çorum Adliyesine sevk edildi.

        Söz konusu hırsızlık olaylarında piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan malzeme ve eşya çalındığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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