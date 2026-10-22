Çorum'da iş yerleri ve inşaatlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı

Çorum'da sanayi sitesindeki iş yerleri ile inşaat alanlarından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, sanayi sitesindeki iş yerlerinden ve inşaat alanlarından malzeme çalarak sattıkları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, 10 hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç, F.Ç, K.Ç. ve A.Ç, tutuklandı, R.S, Ş.S. ve S.S. ise serbest bırakıldı.

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Şüphelilerin ifadelerine istinaden düzenlenen ikinci operasyonda ise aynı hırsızlık olaylarına karıştıkları değerlendirilen K.Ç, U.D, C.Ç, M.K. ve F.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 şüpheli, Çorum Adliyesine sevk edildi.

Söz konusu hırsızlık olaylarında piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan malzeme ve eşya çalındığı öğrenildi.