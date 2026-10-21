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        Çorum'da direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde kapalı pazar alanının direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 17:16 Güncelleme:
        Çorum'da direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde kapalı pazar alanının direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        E.Y. idaresindeki 06 DUY 663 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanının demir direğine çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan O.Y. yaralandı.

        Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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