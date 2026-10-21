İskilip'te hafızlık belgesi takdim töreni düzenlendi

Programa Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Dünya Birinciler Birincisi Üsküdar Pazarbaşı Camii İmam Hatibi Adem Bilgetay, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Dünya Birincisi Barbaros Hayrettin Paşa Camii İmam Hatibi Alpcan Çelik, Ezanı Güzel Okuma Türkiye Birincisi Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi Müezzini Selman Kızmaz ile Ezanı Güzel Okuma Türkiye Birincisi Büyük Çamlıca Camii Müezzini Mustafa Alphayta da katıldı.

Törende hafızlığını tamamlayan öğrencilere icazet belgeleri Vali Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İl Genel Meclisi Başkanı Duran Bıyık, İl Müftüsü Şahin Yıldırım ve İlçe Müftüsü Şuayip Güllü tarafından verildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.