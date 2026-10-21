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        İskilip'te hafızlık belgesi takdim töreni düzenlendi

        Çorum'un İskilip ilçesinde Ebussuud Efendi Erkek Kur'an Kursu'nda eğitimlerini tamamlayarak icazet almaya hak kazanan 9 hafız için "Hafızlık Belge Takdim Töreni" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 16:15 Güncelleme:
        İskilip'te hafızlık belgesi takdim töreni düzenlendi

        Çorum'un İskilip ilçesinde Ebussuud Efendi Erkek Kur'an Kursu'nda eğitimlerini tamamlayarak icazet almaya hak kazanan 9 hafız için "Hafızlık Belge Takdim Töreni" gerçekleştirildi.

        İskilip Kaymakamlığı ile İlçe Müftülüğü iş birliğinde Köprübaşı Hanönü Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Törende hafızlığını tamamlayan öğrencilere icazet belgeleri Vali Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İl Genel Meclisi Başkanı Duran Bıyık, İl Müftüsü Şahin Yıldırım ve İlçe Müftüsü Şuayip Güllü tarafından verildi.

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        Programa Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Dünya Birinciler Birincisi Üsküdar Pazarbaşı Camii İmam Hatibi Adem Bilgetay, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Dünya Birincisi Barbaros Hayrettin Paşa Camii İmam Hatibi Alpcan Çelik, Ezanı Güzel Okuma Türkiye Birincisi Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi Müezzini Selman Kızmaz ile Ezanı Güzel Okuma Türkiye Birincisi Büyük Çamlıca Camii Müezzini Mustafa Alphayta da katıldı.

        Galeri
        Galeri

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