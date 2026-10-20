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        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Sungurlu Belediyesi 273 öğrenciye 10 milyon 920 bin lira eğitim yardımı yapacak

        Sungurlu Belediyesi 273 öğrenciye 10 milyon 920 bin lira eğitim yardımı yapacak

        Sungurlu Belediyesince Hilal Kart Eğitim Yardımı Programı kapsamında 273 öğrenciye 10 ay boyunca ayda 4 bin lira eğitim yardımı verileceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 19:47 Güncelleme:
        Sungurlu Belediyesi 273 öğrenciye 10 milyon 920 bin lira eğitim yardımı yapacak

        Sungurlu Belediyesince Hilal Kart Eğitim Yardımı Programı kapsamında 273 öğrenciye 10 ay boyunca ayda 4 bin lira eğitim yardımı verileceği bildirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, toplam 10 milyon 920 bin lira tutarındaki eğitim yardımından faydalanacak öğrencilerin belirlendiği ve SMS yoluyla bilgilendirildiği belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, başvuru ve değerlendirme sürecinin titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.

        Uygulamanın 3 yıldır devam ettiğini aktaran Dere, "Komisyonumuzca belirlenen kriterleri karşılayan 273 öğrencimize 10 ay boyunca aylık 4 bin lira olmak üzere toplam 10 milyon 920 bin lira eğitim desteği sağlayacağız. İlk yıl 100 öğrencimizle başlattığımız Hilal Kart Eğitim Yardımı projemizi, ikinci yıl 203, bu yıl ise 273 öğrenciye ulaşarak büyütmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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