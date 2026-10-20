Çorum FK, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Sahada dinamik ısınmanın ardından topa sahip olma ve çabuk pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alan oyun çalışmasıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.