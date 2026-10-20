Çorum FK, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda 25 Ekim Pazar günü Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda 25 Ekim Pazar günü Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Ligin 8. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen kırmızı-siyahlı takımda futbolculara maçın ardından 3 gün izin verildi.
İznin tamamlanmasının ardından futbolcular, kulüp tesislerinde toplandı.
Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, salonda aktivasyon çalışmasıyla başladı.
Sahada dinamik ısınmanın ardından topa sahip olma ve çabuk pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alan oyun çalışmasıyla sona erdi.
Çorum FK, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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