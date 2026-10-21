Çorum'da yükümlülerden spor tesislerindeki ve okullardaki temizlik-onarım çalışmalarına büyük destek

Çorum'da kamu yararına ücretsiz çalışma yükümlülüğü bulunan yükümlüler, kentteki spor tesisleri ile Çorum FK'nın stadyum hazırlıklarına ve yeşillendirme çalışmalarına kadar pek çok alanda örnek bir mesaiye imza attı.

Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol ve Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda, kamu yararına ücretsiz çalışma yükümlülüğü bulunan yükümlüler, kentteki spor tesislerinin temizliğinden Çorum Futbol Kulubü'ne katkı sundu. Yürütülen çalışmalar kapsamında, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlar, antrenman salonları ve komplekse ait idari binalarda geniş çaplı bir temizlik çalışması başlatıldı. Yükümlüler, tesislerin hijyenik ve düzenli hale getirilmesi için yoğun bir temizlik çalışması yürütürken, yeni sezon hazırlıkları kapsamında spor malzemeleri ve kurumsal eşyaların taşınması ile düzenlenmesi işlerini de tamamen ücretsiz üstlendi.

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Projenin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Çorum Futbol Kulubü'ne verilen destek oldu. 15 bin kapasiteli Çorum Şehir Stadyumu'nun tribünleri, çevre alanları ve ortak kullanım noktaları, denetimli serbestlik altındaki yükümlüler tarafından baştan aşağı temizlendi. Kırmızısiyahlı ekibin ev sahibi olduğu müsabakalar öncesinde stadyumun pırıl pırıl hale getirilmesi, taraftarlardan ve kulüp yönetiminden büyük takdir topladı. Çalışmalar çerçevesinde, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı spor tesisleri ile stadyum çevresinde ağaç dikimi yapıldı.

Yetkililer, denetimli serbestlik uygulamalarının temel amacının yükümlüleri topluma yararlı bireyler olarak kazandırmak olduğunu hatırlatarak, spor tesislerinde ve stadyumda sergilenen bu dayanışmanın kamu bütçesine ciddi bir tasarruf sağladığını belirtti. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bu çalışmaların, kentin spor altyapısına destek sunmak amacıyla kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

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Okulların çehresini değiştirdiler

Öte yandan, Çorum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen örnek proje kapsamında, denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlüler yaz boyu okulları yeni döneme hazırladı. 20252026 eğitimöğretim yılı yaz tatili dönemi boyunca devam eden çalışmalar kapsamında, Çorum Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle açılan "Boyacılık Kursu" meyvelerini verdi. Kursu başarıyla yürüten yükümlüler, kent merkezindeki okulların boya, badana, temizlik, bakım ve onarım işlerini gönüllü olarak üstlendi. Eğitim kurumlarının fiziki eksikliklerinin giderilmesini sağlayan bu çalışma, okul bütçelerine hiçbir yük getirilmeden tamamen ücretsiz olarak tamamlandı.

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Projenin en önemli bölümlerinden biri olan sosyal rehabilitasyon ve meslek edindirme süreci de başarıyla tamamlandı. Düzenlenen kursa katılan 34 yükümlü, uzman eğiticilerden teorik ve pratik eğitimler aldı. Zorlu eğitim sürecinin ardından sınavları başarıyla geçen 30 yükümlü resmi sertifika almaya hak kazandı.

Kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalışan yükümlüler, bir yandan cezalarını infaz ederken diğer yandan geleceğe yönelik altın bilezik niteliğinde bir meslek edinmiş oldu. Okulları pırıl pırıl yaparak toplumsal farkındalığa imza atan yükümlülerin, bu sayede sosyal hayata yeniden entegre olmaları yolunda dev bir adım atıldı. Örnek projenin, önümüzdeki dönemlerde de farklı alanlarda çeşitlendirilerek sürdürülmesi hedefleniyor.

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Yaz dönemi boyunca hummalı bir çalışma yürüten yükümlüler, proje kapsamında 5 okulda boya ve bakım çalışması, 2 okulda ise detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Okullarda yürütülen bu yoğun mesaiyi, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Çorum Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Akdülger ve Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, bizzat yerinde inceledi. Okulları ziyaret ederek çalışmaları sahada takip eden heyet, projenin gidişatı ve gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, denetimli serbestlik uygulamalarının temel amacının yükümlüleri meslek edindirerek topluma kazandırmak olduğunu vurgularken, önümüzdeki dönemde de kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu alanlarda kamu yararının gözetilerek bu tür projelerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.