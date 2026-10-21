Çorum Şehir Stadı'nın temizliği yükümlülerce yapılıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin maçlarını oynadığı Çorum Şehir Stadı ve çevresinin bakım ve temizliğinin yükümlülerce yapıldığı bildirildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında kamu yararına ücretsiz çalışma yükümlülüğü bulunan yükümlüler, kentteki spor tesislerinde hazırlık ve yeşillendirme çalışmaları yaptı.

Bu kapsamda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlar, antrenman salonları ve komplekse ait idari binalarda temizlik çalışması yapan yükümlüler, spor malzemeleri ve kurumsal eşyaların taşınması ile düzenlenmesi işlerini de ücretsiz üstlendi.

REKLAM

Protokol kapsamında 15 bin kişi kapasiteli Çorum Şehir Stadyumu’nun tribünleri, çevre alanları ve ortak kullanım noktaları, yükümlüler tarafından temizlendi, çevresinde ise ağaçlandırma çalışması yapıldı.

Çalışmaların kamu bütçesine ciddi katkı sağladığı vurgulanan açıklamada, "Denetimli serbestlik uygulamalarının temel amacı yükümlüleri topluma yararlı bireyler olarak kazandırmaktır. Spor tesislerinde ve stadyumda sergilenen bu dayanışma, kamu bütçesine ciddi bir tasarruf sağladı. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bu anlamlı çalışmalar, kentin spor altyapısına destek sunmak amacıyla önümüzdeki dönemde de kararlılıkla devam edecek." ifadelerine yer verildi.