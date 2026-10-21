Çorum FK, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Dar alanda topa sahip olma ve pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda yüksek tempolu geçiş çalışması gerçekleştirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 25 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

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