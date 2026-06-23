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        Alaca'da "Rehberin Renkleri" yıl sonu tezhip sergisi açıldı

        Çorum'un Alaca ilçesinde, Mehmet Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Rehberin Renkleri" adlı tezhip sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 19:14 Güncelleme:
        Alaca'da "Rehberin Renkleri" yıl sonu tezhip sergisi açıldı

        Çorum'un Alaca ilçesinde, Mehmet Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Rehberin Renkleri" adlı tezhip sergisi açıldı.

        Okulun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Neşet Anbar öncülüğünde, seçmeli tezhip dersinde eğitim öğretim yılı boyunca hazırlanan eserlerin yıl sonu sergisi açıldı. Sergiyi Atatürk İlkokulu ve Alaca Ortaokulu öğrencileri de ziyaret ederek eserleri inceledi.

        Neşet Anbar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmalara 22 öğrencinin katıldığını, öğrencilerin ilgilerinin yoğun olduğunu, sergide 30'dan fazla eserin yer aldığını ve ikinci dönemin başından itibaren bir çalışma yaptıklarını söyledi.

        Öğrencilere ilk önce renk veren çay, kahve, pancar gibi bitkilerden zemin rengini boyamalarını öğrettiklerini belirten Anbar, "Onlar da uyguladılar. Bu kahve tonlarıdır. Bunlar da çay rengi olarak verilir. Diğer çalışmalarda da pancardan elde edilmiş fon renkleri vardır. Diğer bitkilerin hepsinden de kullanarak sonra da üzerlerine akrilik kalemlerle veya akrilik boyalarla çizim işlemlerinden sonra desen aktarımından sonra boyama işlemi yapılmıştır. Tezhip sanatı hayatımızın monotonluktan kurtulmasını sağlar ve hayatın akışını güzelleştirir." dedi.

        Öğrencilerden Ahmet Furkan Aydoğan da çalışmalarında en çok gitmek istediği yerleri resmettiğini söyledi.

        Serginin açılışına Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Tunçel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Şahin, İlçe Milli Eğitim şube müdürleri Adnan Yıldırım ve Hamza Kalınsazlıoğlu, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

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