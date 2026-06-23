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        Çorum'da çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Çorum'un Dodurga ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 18:05 Güncelleme:
        Çorum'da çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Çorum'un Dodurga ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Y.A. (59) idaresindeki 19 TD 310 plakalı otomobil, Akkaya köyü mevkisinde M.A'nın (66) kullandığı 19 ADZ 420 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan S.A., B.A. ve H.A. yaralandı.

        Ambulanslarla Dodurga Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, doktorların müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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