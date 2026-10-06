Çorum FK, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Sahada dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 rondo, pas ve dar alan çalışmalarıyla devam eden antrenman, iki kaleli oyunla tamamlandı.

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