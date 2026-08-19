Çorum FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü Kasımpaşa ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Giriş: 19.08.2026 - 19:01 Güncelleme:
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü Kasımpaşa ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Uğur Uçar yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman, Kasımpaşa maçının taktik çalışmasıyla sona erdi.
Çorum FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ