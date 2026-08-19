Çorum FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Uğur Uçar yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

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