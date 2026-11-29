Çorum FK taraftarları, Kocaelispor maçında istifaya davet ettikleri Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'dan özür diledi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çorum FK, evinde Kocaelispor'a 10 mağlup oldu. Maç sırasında ve maçın ardından Çorum FK taraftarı Teknik Direktör Burak Yılmaz'ı istifaya davet ederken, oyunculara da tepki gösterdi. Yılmaz, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Çorum FK taraftarlarının Kocaelispor taraftarlarıyla birlikte 'istifa' tezahüratlarında bulunmasının kendisini çok kırdığını söyledi.

Taraftarlar, Çorum FK Tesisleri'ne giderek Burak Yılmaz'dan özür diledi. Çorum FK'lı taraftarlar, takımı çok sevdiklerini ve böyle bir durumun olmasından dolayı üzgün olduklarını söyledi. Burak Yılmaz da taraftarlara tesise kadar geldikleri ve özür diledikleri için teşekkür etti.