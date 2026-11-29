Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, taraftarlara çok kırıldığını belirterek, "Kocaelispor taraftarıyla beraber bana istifa diye bağırmaları çok ağrıma gitti. Hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çorum FK, sahasında Kocaelispor’a 10 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, "Geçen haftaki 20’lık dönüşten sonra bu hafta biraz mental olarak yorulduk ama oyuncuları ne olursa olsun ayağa kaldırmayı başardığımızı düşünüyorum. İlk devre penaltıya kadar her şey bizim lehimize giderken penaltıdan sonra bocalayıp pozisyon verdik. İkinci devre yaptığımız değişiklikle oyunun tamamen hakimi bizdik. İkinci devre değişikliklerle oyun tamamen bize döndü. Onlar da geçişten 12 pozisyon bulacaktı, çünkü risk aldık. Kazanamadık, üzgünüz" dedi.

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"Bugün için çok kırgın, yaralıyım ama buradayım"

Çorum FK taraftarının maç sırasında aleyhine yaptıkları tezahüratlarla ilgili de konuşan Yılmaz, "Kocaelispor taraftarıyla beraber bana istifa diye bağırmaları çok ağrıma gitti. Hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. Ben buraya başkanımız Savaş Balçık’ın vizyonu, kendisi, sevgili ağabeyim için geldim. Elimi taşın altına koydum, koymaya da devam edeceğim. Ama böyle bir şey yaşanması benim için çok üzücü ve kırıcıydı. 7 maça çıktık, 3’ünü kazandık, 4’ünde mağlup olduk. Ben buradayım, hiçbir zaman kaçmadım, hiçbir şeyden kaçmadım. Biliyorsunuz ki Gaziantep’te işler iyi giderken bile istifa etmekten çekinen, demagoji yapacak bir adam değilim. Ama şu an böyle bir durum yaşanmadığını düşünmüyorum. Ben saha içine odaklanıyorum. Ben buraya gelmeseydim bir teknik direktör gelecekti. Gidenlerin ya da benim yerine geldiklerimin sorumlusu ben değilim. Ben sahaya odaklanmaya çalışıyorum. Benim üzerime bir şeyleri yakıştırmayı çalışıyorsanız lütfen yakıştırmayın. Ben saha içiyle, futbolla kafamı yoran bir insanım. Tabii ki taraftarlarımıza inanılmaz kırıldım. Kocaelispor taraftarlarına da helal olsun, böyle bir şey başlattılar. Ama düşmez kalkmaz bir Allah var. Ben bugün için çok kırgın, çok yaralıyım ama ben buradayım. Ben bu takım için her şeyi yapacağım. Başkanımız istediği sürece buradayım" diye konuştu.