Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Samet Çavuş, Mert Bulut
Arca Çorum FK: Felipe, Penetra, Çağlar Söyüncü, Serdar Saatçı, Borza, Ramadani, Diomande, Cengiz Ünder (Dk. 37 Fredy), Mahmic, Kyziridis, Ramirez
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Maglica, Djksteel, Rivas, Tayfur Bingöl, Berkan Kutlu, Sissoho, Sousa, Baku, Agyei (Dk. 35 Metehan Altunbaş)
Gol: Dk. 16 Agyei (penaltıdan) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk. 26 Sousa (Kocaelispor), Dk. 45+2 Diomande, Dk. 45+4 Burak Yılmaz (teknik direktör) (Arca Çorum FK)
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