Çorum FK, Kocaelispor maçı hazırlıklarını tamamladı
Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın oynayacağı Kocaelispor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
Giriş: 28.11.2026 - 17:33 Güncelleme:
Çorum FK, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında yarın oynayacağı Kocaelispor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, esneme hareketleriyle başladı. Kırmızısiyahlılar, ısınma bölümünün ardından 5’e 2 rondo çalışmasına geçerek antrenmanı topla yapılan uygulamayla sürdürdü. Antrenman taktik çalışmayla tamamlandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ